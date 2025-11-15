紅白に久保田利伸、布施明ら長期ブランクから復活組多く…“トリプル節目”で祝祭感意識

大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）の出場者発表会見が１４日、東京・渋谷の同局で行われ、紅２０組、白１７組、特別企画２組の計３９組のアーティストが発表された。

２０２５年は放送１００年、昭和１００年、そして戦後８０年の節目の年。ＮＨＫは今年の紅白に向け並々ならぬ意気込みで制作準備を始めている。制作統括の篠原伸介氏も「例年以上に祝祭感ある紅白を作り上げていきたい」と話すように、後世に語り継がれるような紅白を目指している。

出場者も昨年から紅組で１０組、白組で１１組が入れ替わり、久保田利伸、布施明らブランクを経ての復活組も多くラインアップされた。「音楽の長い歴史の中で華々しくご活躍されたアーティストの方。現役バリバリでトップシンガーの方々ですので、あまねく視聴者に楽しんでいただきたい」。ＳＮＳ世代にフィットするアーティストに加え、本格派の歌をしっかり聴かせるキャスティングを重視した。

この日発表されたのは紅組２０組、白組１７組とアーティスト数にばらつきがある。篠原氏は「最終的に歌合戦というフォーマットでやらせていただいている番組ですので、そこはつじつまが合う形で持っていきたい」。追加アーティストと水面下で交渉中であることをうかがわせた。

ＮＨＫ放送１００年関連番組テーマソング「神様からの贈り物」を歌うサザンオールスターズやソロデビュー５０周年を迎えた矢沢永吉、同４５周年の松田聖子、今年に入って音楽活動を本格化した中森明菜ら、ビッグネームのサプライズ出場にも期待が集まりそうだ。