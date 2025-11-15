◇国際親善試合 日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）

ＦＩＦＡランク１９位の日本は、来年の北中米Ｗ杯出場を決めている同７３位のガーナを２―０で破った。２試合連続でキャプテンマークを巻いたＭＦ南野拓実（３０）が、前半１６分に先制弾。ブラジル戦から２戦連発となる代表戦通算２６得点目を挙げ、ＭＦ木村和司（６７）と並んで歴代８位とした。後半１５分にもＭＦ堂安律（２７）が加点。攻守の切り替えの速さで圧倒し、両チームの対戦成績は日本の通算６勝３敗となった。

ＭＦ堂安の日本代表では約１年５か月ぶりのゴールで、勝利を決定づけた。１点リードの後半１５分、右サイドでＭＦ久保のパスを受けると、カットインからニアサイドを射抜いた。「あの角度は目をつむっていても入るくらい得意。イメージ通り」と笑顔で振り返った。

今季移籍したフランクフルト（ドイツ）では公式戦５ゴールと好調だが、森保ジャパンでは右ウィングバックが主戦場。守備の仕事も多いポジションでチームに貢献してきたが、得点からは遠ざかっていた。それでも２２年カタールＷ杯ではドイツ、スペイン相手にゴールを決めた背番号１０は「（Ｗ杯）本番じゃ、俺が点を取る、というのは自分の中では勝手に分かっているつもりなので。毎試合、存在価値を示せるように一生懸命プレーしていますし、いい選手だと表現できるようにしたい」と自信に満ちた表情を浮かべていた。（金川 誉）