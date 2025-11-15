巨人は１４日、日本ハムから自由契約となった北浦竜次投手（２５）を支配下契約で、ソフトバンク戦力外の板東湧梧投手（２９）を育成契約で獲得したと発表し、東京・大手町の球団事務所で入団会見を行った。板東は「ラストチャンス」と先発ローテ奪取を掲げた。背番号は北浦が５６、板東が０５０。ともに年俸１３００万円。

板東から逆襲への覚悟がにじみ出た。７年目で味わった戦力外。再びユニホームに袖を通せる喜びをかみしめ、先発で勝負に挑むことを宣言した。

「１回、野球人生が終わったようなものなので。ラストチャンスをいただいた。先発ローテーションに入って、リーグ優勝、日本一に貢献できるよう頑張ります」

特別な思いで黒のキャップをかぶった。「祖父の影響でジャイアンツファンでした。うれしい気持ちでいっぱいです」。少年時代は上原浩治のフォークボールに目を奪われた。大好きだったチームで野球ができる。近年は苦しんだ分、「細かい数字を気にせず、野球を楽しむ」と言い聞かせた。

通算１１４登板の右腕も、直近２年はソフトバンクの強力投手層に阻まれ１軍登板ゼロ。再生の鍵を握るのが再びの「魔改造」だ。２１年には自己最多の４４登板したが、ブレイクの下地を作ったのは、２０年まで２軍の投手コーチだった現巨人の久保康生巡回投手コーチ（６７）だった。師弟タッグ復活に「ホークス時代も久保さんのおかげで１軍に上がれた。球速も上がった。きっかけを与えてくださった方にまた指導していただけるのは本当にうれしい」と明るい未来を描いた。

今季は２軍で１５先発し９勝２敗、防御率２・４８で最優秀防御率を獲得。「持ち味はゲームを作る総合力。２年間落ちている球速が加われば１軍でも戦えると思っている」。先発不足に苦しんだ今季の阿部巨人。「勝ち取る気持ちしかない」と支配下昇格の先にあるローテ奪取をにらんだ。眠った力を呼び起こし、思う存分暴れ回る。（堀内 啓太）

◆板東 湧梧（ばんどう・ゆうご）１９９５年１２月２７日、徳島・鳴門市生まれ。２９歳。鳴門で２年春から４季連続甲子園出場。ＪＲ東日本を経て１８年ドラフト４位でソフトバンク入団。１軍通算１１４登板で１０勝１１敗１セーブ、防御率２・９１。１８２センチ、７８キロ。右投右打。

※金額は推定