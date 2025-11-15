

「眠らない街」と言われる日本最大の歓楽街、新宿区・歌舞伎町のごみ問題に迫りました（筆者撮影）

【写真を見る】見るに耐えない･･･「歌舞伎町」の”ごみ山”朝になると悲惨な光景が･･･

「眠らない街」と言われる日本最大の歓楽街、新宿区・歌舞伎町。飲食店や居酒屋をはじめ、ホストクラブやキャバクラ、風俗店もあり、昼夜を問わず、多くの人でにぎわっている。

歓楽街はさまざまなエンターテインメントを私たちに提供してくれるが、そこからは必ずやごみが排出される。しっかりと分別され、決められた場所・時間に排出されていれば、特に大きな問題は生じない。しかし、ルールを守らずに排出していると、取り残されたり、未収集のまま放置されたりする。

そのごみの中には、飲食店から排出される食べ残しなどの厨芥があり、それを狙ってネズミが群がってくる。すると、厨芥が付近に散乱し、異臭が漂うようになり、極めて不衛生で不快な状況になる。

また、放置されたごみが、ごみを呼ぶ。ごみがあれば、そこに排出する業者が出たり、持ち込まれたり、さらに通行人がごみをポイ捨てし、不法投棄のスポットとなり、あっという間にごみ山が出現。瞬く間に不衛生な地帯へと化してしまう。

このような最悪の状況に陥らないよう、歌舞伎町の衛生管理に携わる人たちがいる。彼らに密着し、その奮闘ぶりを紹介しつつ今後のあり方を展望してみたい。

早朝の歌舞伎町の惨状

歌舞伎町周辺のごみ・資源の収集を担当する歌舞伎町清掃センターの職員の方々の1日は、路上飲みの缶・タバコの清掃から始まる。

同センターは大久保公園に面した場所にある。公園は夜から朝にかけて閉鎖されるが、その周辺に階段や段差があるため座りやすく路上飲みの絶好のスポットとなる。路上飲みをした人がごみを持ち帰るわけもなく、缶やタバコの吸い殻が散乱している。



大久保公園の周りに捨てられたごみ（筆者撮影）



清掃センターの入り口に捨てられたごみ（筆者撮影）

常識的に考えて、自分たちで飲み食いしたものをその場に放置するというありえない行為なのだが、歌舞伎町では解放的な気分になるのか、ごみをその場に置き去っていく人が後を絶たない。

一方、新宿駅方面からゴジラの姿がおなじみのTOHOシネマズ新宿へ向かう道、セントラルロードに目を向けると、一定の箇所にポイ捨てされたごみが集まっていた。ごみが散乱していると、「ごみがごみを呼ぶ」ようになり、通行人がそこに投棄して去っていってしまう。

中には食べ残しがそのまま捨てられているのもあり、ネズミの恰好の餌となっている。見栄え的にも衛生的にも好ましくない状況だ。



店の前に散乱しているごみ（筆者撮影）

ごみが散乱している状況の発生原因

このように歌舞伎町の界隈に散乱したごみが見受けられるのは何故なのだろうか。



通り際にごみを捨てていく人もいる（筆者撮影）

歌舞伎町の飲食店などから出るごみは、各店舗が契約した廃棄物許可業者（廃棄物収集運搬業の許可を有する業者）と決めた場所（集積所）と決めた時間に排出するようになっている。



許可業者は契約したごみのみを収集していく（筆者撮影）

大概は早朝に収集に来るのだが、廃棄物許可業者はその時点で集積所に出されている「袋に入れられた」ごみや資源物（びん・缶・ペットボトル）のみを収集していくため、それ以外のものは当然残置される。また、収集された後の時間外に出す店舗などがあると、それらは翌朝まで放置されることになる。



残置されたごみ（筆者撮影）

路上飲みをした人たちは、「ごみがまとめて置いてある場所だから捨てて帰っていい」「ごみを片付けて帰った」と思っていても、集積所はあくまで決められた店舗が出す場所であり、「ごみを不正排出して帰った」のと同じになってしまう。さらに、散らかったごみがあれば、そこにさらにポイ捨てする人も出てきて、ごみが散乱してしまう。

ハロウィン明けの11月1日は状況がより悪化する。路上飲み後のごみの放置が散見され、集積所のごみの上へのポイ捨てが目立っていた。



持ち帰るべき仮装した後のごみ（筆者撮影）



許可業者の集積所へのポイ捨て（筆者撮影）

ポイ捨てされ散乱したごみを片付ける人々

散乱したごみを放置していれば、さらにそこへポイ捨てされるため、新宿区の環境清掃部の「まち美化係」が所管してごみを丁寧に回収してまわっている。新宿区は区内全域で路上喫煙禁止なのだが、タバコ吸い殻のポイ捨ても絶えない。



ポイ捨てされたごみを回収するスタッフ（筆者撮影）



トー横前で作業するスタッフ（筆者撮影）

また、清掃センターの清掃職員も歌舞伎町を巡回して、時間外に排出されたごみを調査している。歌舞伎町の外から持ち込まれるケースもあるが、排出元が特定できた場合は訪問して排出意図を確認して回っている。



持ち込まれたごみかを確認する清掃職員（筆者撮影）



排出者の特定が可能か確認する清掃職員（筆者撮影）

このような巡回の取り組みが始まった背景には、「勝手ごみ置き場」の問題がある。次の写真は2023年8月の歌舞伎町の状況である。集積所でない場所にごみが不法投棄されたのを契機に、そこが「勝手ごみ置き場」化し、さらに近隣の事業者が排出を重ね、ごみ山ができるほどになってしまったケースである。



歌舞伎町にできた「勝手ごみ置き場」。2023年8月（筆者撮影）



家電製品までもが排出されていた。2023年8月（筆者撮影）

行政側としては、ごみ山の発生が確認できたのであれば、すぐにでも撤去して街の美化を保ちたいところだが、このごみ山は暫く放置されていた。というのは、このごみ山付近には居住者がおらず、清掃センターにはごみ集積所として登録されていないため、清掃センターの業務管轄外となる。

一方、区の道路に投棄されているので交通対策課の所管となるが、この部署はごみの収集の人員、機材、ノウハウを擁していない。そのため、清掃センターでは管轄外、交通対策課では対応困難となり、部署間の連携がうまくいっていなかったこともあり、この山は日々大きくなっていく状況であった。

ネズミやゴキブリ…悪臭、見るに堪えない光景

当時、炎天下で生ごみが発酵し、かなりの異臭が周辺に漂っていた。また、そこにはネズミやゴキブリが生息し、周辺の飲食店街にとって極めて不衛生な状況であり、見るに堪えがたかった。

これ以上の環境悪化は見過ごせない状況となったため、危機管理担当部、みどり土木部、環境清掃部ごみ減量リサイクル課、新宿清掃事務所が協力して、1時間程度の作業によりごみ山を取りきった。



関係部署でごみの収集・整理を開始、2023年8月（筆者撮影）



片付いたものの臭気は残る、2023年8月（筆者撮影）

どの組織でも同じだが、部署ごとに業務分掌が定められており、その範囲内で業務を遂行している。しかし、組織間の壁があると、壁と壁の間に発生する問題への対応が放置されるときもある。いわゆる「お役所対応」と呼ばれる扱いである。

新宿区ではそのようなお役所対応を改善しようと、各部署の連携による不法投棄対策を始めた。家庭ごみを担当する清掃センターの「ふれあい指導班」、事業系ごみを担当する「事業系ごみ減量係」、まちの美化を担当する「まち美化係」、道路を所管する「監察指導係」の担当者が一堂に会し、毎週火曜日の昼から歌舞伎町を巡回するようにした。

これは、係同士の連携により「担当外」を減らし、迅速に対応していく試みである。例えば、「ふれあい指導班」のみで歌舞伎町を巡回して不適正な事業系ごみを発見しても、担当の「事業系ごみ減量係」に申し伝え、後日指導するというようにタイムラグが生じる。

そこで一堂に会して「綺麗な歌舞伎町にする」という目的を掲げて行動することで、組織の業務分掌の壁を乗り越え、自らの部署では対応しかねる部分を補って臨機応変な対応を可能にし、組織的なパフォーマンスを向上させていく取り組みとしている。

ごみがごみを呼ばなくしたり、ネズミによる被害をなくすには、各店舗が決められた収集時間前の排出を徹底してなくし、排出から収集までの時間を限りなく短くしていくしかない。ごみを日中に排出すると翌朝の収集まで放置されるようになるため、店舗には排出時間の徹底を求めていく。



不適正排出者を特定している様子（筆者撮影）



事業系ごみ減量係が迅速に排出者に連絡する様子（筆者撮影）

一般家庭ごみや事業系ごみの集積所でない路上にごみが排出され、カラスかネズミが荒らした現場を発見した際には、メンバー全員で手分けしてごみの排出者の特定を試み、放置されたごみを回収していく。

ごみ排出のルールを守らない店舗

通常は、現場でごみに対応するのは清掃事務所の技能労務職員の業務であり、事務職の職員がごみ袋の破袋調査や散乱したごみを集める作業は行わない。しかし、「歌舞伎町の美化」という共通の目的のために職種や係の枠組みをいったん取っ払い、現場で協力して改善していく状況は、模範的な行政のあり方の具現化であると言える。対症療法的ではあるが、このような取り組みが今後も続き、歌舞伎町の美化が推進されるのを期待する。



集積所でない場所に不法投棄されたごみ（筆者撮影）



全員で片付けと排出者の特定を試みる様子（筆者撮影）

一方で、このような行政側の対応が必要となるのも、ごみ排出のルールを守らず四六時中排出する事業者（店舗など）の排出行為が続くからである。最近は外国人がオーナーとなる店舗が増えており、破袋調査によってそれらの店舗がルールを守らずに排出するごみが多くなっている。また、飲酒で気が大きくなり自らの理性を失うのだろうか、通行人のごみ山へのポイ捨て行為も後を絶たない。



部署間の連携により歌舞伎町の美化に貢献している新宿区の皆さん。左から監察指導係戸田氏、事業系ごみ減量係安藤氏、まち美化係大場氏、歌舞伎町清掃センター兵藤氏（筆者撮影）

歓楽街は人々が社会生活を進めるうえで気分転換の場所でもある。そこには、衛生的な環境で心地よく過ごしてほしいと願い歌舞伎町の美化に尽力している人たちがいる。歌舞伎町で遊興する際や、またそこで事業を展開している業者の方々は、歌舞伎町の美化に尽力している人たちがいることに思考を巡らせてほしい。

（藤井 誠一郎 ： 立教大学コミュニティ福祉学部教授）