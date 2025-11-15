1-10·î´ü¤ÎËÌµþ¡¦Å·ÄÅ¡¦²ÏËÌ¤ÎÍ¢½Ð³Û¤¬²áµîºÇÂ¿¤Î1Ãû2000²¯¸µ¤Ë¡½Ãæ¹ñ
ËÌµþÀÇ´Ø¤¬13Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1-10·î´ü¡¢¡ÖµþÄÅÑÃ¡ÊËÌµþ¡¦Å·ÄÅ¡¦²ÏËÌ¡Ë¡×¤ÎÍ¢½ÐÆþÁí³Û¤¬3Ãû9100²¯¸µ¡ÊÌó84Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤¦¤ÁÍ¢½Ð¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5¡¥6¡óÁý¤Î1Ãû2000²¯¸µ¤ËÃ£¤·¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
1-10·î´ü¡¢ËÌµþ¡¦Å·ÄÅ¡¦²ÏËÌ¤ÏÌó240¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤È°ÂÄê¤·¤¿ËÇ°×¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤äÁ¥Çõ¡¢°åÌôÉÊ¤ÎÍ¢½Ð¤¬¶¯¤¤Àª¤¤¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£ËÌµþ¡¦Å·ÄÅ¡¦²ÏËÌ¤Î¼ç¤ÊÍ¢½Ð¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ12¡¥8¡óÁý¡¢Á¡°ÝÀ½ÉÊ¡¦°áÉþ¤¬Æ±4¡¥4¡óÁý¡¢½¸ÀÑ²óÏ©¤¬Æ±4¡¥9¡óÁý¡¢Á¥Çõ¤¬Æ±176¡¥5¡óÁý¡¢ÌôºÞºàµÚ¤Ó°åÌôÉÊ¤¬Æ±37¡¥5¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£
¼ç¤ÊÍ¢½ÐÀè¤ò¸«¤ë¤È¡¢1-10·î´ü¡¢ËÌµþ¡¦Å·ÄÅ¡¦²ÏËÌ¤ÎÂÐ¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¶¦Æ±·úÀß¹ñ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7¡¥9¡óÁý¤Î6966²¯2000Ëü¸µ¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î58¡¥2¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£ÂÐÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë¤Ï5¡¥4¡óÁý¡¢ÂÐ²¤½£Ï¢¹ç(EU)¤Ï2¡óÁý¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢ÂÐ¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ï14¡¥6¡óÁý¡¢ÂÐ¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï31¡¥9¡óÁý¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢5¥«¹ñ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¢¥¥ë¥®¥¹¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Ï40¡¥2¡óÁý¤Ç¡¢Í¢½Ð¤ÏÂ¿¸µ²½¤·¤Ê¤¬¤é³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KN¡Ë