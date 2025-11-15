◇第76回紅白歌合戦 出場歌手発表（2025年11月14日）

大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）の出場歌手が14日、発表された。出場歌手は企画枠を入れて39組で初出場は紅組8、白組2の計10組。4人組バンド「TUBE」が27年ぶり3度目の出場を決め、ボーカルの前田亘輝（60）がスポニチ本紙にコメントを寄せた。

デビュー40周年を迎えたメンバー4人が、大みそかのNHKホールに夏を連れて帰ってくる。前田は本紙に「ファンの皆さまの応援こそが、ここまで40年続けてくることができた原動力です。節目の締めくくりに、27年ぶりの紅白」とメッセージを寄せた。

初出場は1993年。初のオリコンチャートで1位を記録した同年のヒット曲「夏を待ちきれなくて」を披露した。4人全員が白のTシャツにジーンズ姿という冬場にあえてシンプルな装いで登場。お茶の間に夏バンドとしての矜持（きょうじ）を見せた。

今年は盛大な節目にするべく奔走中。デビュー日の6月1日には20年ぶり3度目の米ハワイでの単独公演を行い、翌7月からは1年間かけての全国ツアーをスタート。さらには10組のアーティストと共作したアルバム「TUBE×」を発売するなど、前田とベースの角野秀行（60）が還暦を迎えてもなお走り続けている。紅白の制作統括の篠原伸介氏は「放送100年の大きな節目の紅白なので、現役バリバリのトップシンガーの方々を視聴者に見ていただきたい」とオファーした狙いを説明した。

前田はさらに「感謝を気持ちに込めて…。夏一色に」と意気込み、バンドが持つ最大限の力を発揮する構えを見せている。7月に同局の音楽番組「うたコン」に出演した際には「あー夏休み」「シーズン・イン・ザ・サン」など代表曲のメドレーを出演歌手と一緒に踊りながら披露した。年の瀬に夏男たちが繰り広げる熱いステージが今から楽しみだ。