15日から韓国との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」（東京ドーム）に臨む侍ジャパンが大谷流のピッチクロック対策を掲げた。

10日の広島との練習試合でも打者陣に違反が出るなど苦戦。松田野手総合コーチは「使いどころが分からなかったのが反省点。誰かがしっかり使ってみて」と1打席につき1度使えるタイムの有効利用を推奨した。

ドジャース・大谷も積極活用していることに同コーチは「みんなワールドシリーズ見てたと思う。限りなく正しいやり方でやっていると思う」と力説。MLBから招いた審判員にも1打席の間に一度だけ打席を外せることを全員で再確認し、牧も「そういえば（大谷は）タイムかけてたなと。2試合でいいものを得られたら」と見据えた。（小野寺 大）

≪韓国監督 牧に賛辞「実力も素晴らしいですけど、人柄も素晴らしい」≫共同記者会見では、韓国代表の柳志荽（リュ・ジヒョン）監督が警戒する選手に隅田と牧を挙げた。特に同会見に出席した牧について、自身が代表のベースコーチ時代に塁上であいさつをしてくれたといい「良い印象を持っています。実力も素晴らしいですけど、人柄も素晴らしい」と“褒め殺し”。5番で出場予定の牧は「あいさつしていて良かった。韓国さんとはバチバチのライバル関係のイメージがある。評価してもらってうれしい」と笑った。