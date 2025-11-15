»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤¬Íè½Õ¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ø°ìÈ¯²óÅú¤À¡¡°ìµå¤ÇÂª¤¨¤ëÇ½ÎÏ¡ÖÀ¨¤¯É¬Í×¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï14Æü¡¢¤¤ç¤¦15Æü¤«¤é¤Î´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤Ø¸þ¤±¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½éÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤Îºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤ò³Î¿®¤Ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò´ü¤·¤¿¡£»ý¤ÁÌ£¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢KBO¥ê¡¼¥°¤Ç´Ú¹ñ¿ÍÅê¼ê¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î160¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿´Ú¹ñºÇÂ®±¦ÏÓ¡¦Ê¸ÅïÃì¡Ê¥à¥ó¡¦¥É¥ó¥¸¥å¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë°ÕÍß¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë´Ú¹ñÀï¤ÎÁ°ÆüÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿¹²¼¤Ï¡¢·èÀï¤ÎÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹³Ñ¤Ë²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï21¥¹¥¤¥ó¥°¤Çºô±Û¤¨5ËÜ¡£½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤¤ç¤¦¤«¤é¤Î2»î¹ç¤¬¡¢ÍèÇ¯3·î¤ÎWBC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤Ø¤ÎºÇ¸å¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ëµ¡²ñ¡£Îý½¬¸å¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¤³¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢´üÂÔ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤â¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òº£²ó¤Î¶¯²½»î¹ç¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤Î´üÂÔ¤ò¡¢¤è¤ê³Î¿®¤Ë´ÆÆÄ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡»ø»Ø´ø´±¤Î¼«¤é¤Ø¤Î¡Ö´üÂÔ¡×¤ò¡Ö³Î¿®¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶¯¤ß¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£¤¤ç¤¦¤ÎÁê¼êÀèÈ¯¤Ï±¦ÏÓ¡¦³ÔÉË¡Ê¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ó¡Ë¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤Ï23Ç¯¤ÎKBO¥ê¡¼¥°¤Ç´Ú¹ñ¿ÍÅê¼ê¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤á¤Æ160¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¹äÏÓ¡¦Ê¸ÅïÃì¡Ê¥à¥ó¡¦¥É¥ó¥¸¥å¡Ë¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤âKBOºÇÂ®¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦´Ú¹ñºÇÂ®±¦ÏÓ¡£»î¶âÀÐ¤È¤¹¤ë¤Ë¤Ï³Ê¹¥¤ÎÁê¼ê¤À¡£
¡¡¡ÖÂ®¤¤¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï°ìµå¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡£°ìµå¤ÇÂª¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ»´ü·èÀï¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤ÇÀ¨¤¯É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤Î2»î¹ç¤Î¤¦¤Á¤ËÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¡¢½é´é¹ç¤ï¤»¤Î´Ú¹ñºÇÂ®±¦ÏÓ¤òÂÇ¤ÁºÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤È¹ñºÝ»î¹ç¤Ç¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¤È¤â¤Ë¸Ø¼¨¤Ç¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤â»²Àï¤¹¤ëÍè½Õ¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÁª½Ð¤Ø¡¢Âç¤¤¯¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Æü´ÚÀï¤Ç¤Î¹¥ÁêÀ¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¡£°ìºòÇ¯¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤ÈºòÇ¯¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤ÎÄÌ»»3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨¡¦500¡Ê10ÂÇ¿ô5°ÂÂÇ¡Ë¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¡£¤¿¤À¡¢Ëý¿´¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÖÁöÎÝ¤À¤Ã¤¿¤ê¼éÈ÷ÌÌ¤â¤¹¤´¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Á¡¼¥à¡£ÂÎ¤âÂç¤¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡£Íè½ÕWBC¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆ±¤¸CÁÈ¤ËÆþ¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢·Ù²ü¤â¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂÇ·âÎý½¬¸å¤Ë¤Ï±¦Íã¡¢¤½¤·¤Æ¶¯²½¹ç½É½éÆü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ·ø¤Ç¼éÈ÷Îý½¬¤Ë¤âÎå¤ó¤À¡£¡ÖÄ¹ÂÇÎÏ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤È¡¢¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÎÌöÆ°¤Ç¡¢Íè½Õ¤Î¡ÖÆü¤Î´ÝÀÚÉä¡×¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£¡ÊÀÐºê¡¡¾ÍÊ¿¡Ë