¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÆü´Ú£²Ï¢Àï¤Ï´Ú¹ñÂ¦¤«¤é¤Îà°ÛÎã¥ª¥Õ¥¡¡¼á ÇØ·Ê¤Ë¡ÖÆüËÜ¤¬No.1¡×¤Î¿¼¹ï´íµ¡´¶
¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¡ÆüËÜÂÐ´Ú¹ñ¡×¡Ê£±£µ¡¢£±£¶Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤òÁ°Æü¤Ë¹µ¤¨¤¿£±£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÎ¾¹ñÂåÉ½¤¬Á°ÆüÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Íèµ¨°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶¯²½»î¹ç¤È¤Ê¤ëÆ±¥·¥ê¡¼¥º£²»î¹ç¤ÎÆü´ÚÀï¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Î¡ÖµÛ¼ý¡×¤¬Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯£³·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É¡Ê¥×¡¼¥ë£Ã¡Ë¤ÇÆ±ÁÈ¤Î¡ÖÂè£¶²ó£×£Â£Ã¡×¡¢Æ±½©¤Î¡Ö¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£Á£Ð£Â£Ã¡Ë¡×¡¢ºÆÍèÇ¯¤Î¡ÖÂè£´²ó¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯£³Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆü´ÚÂÐ·è¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏµÜºê¹ç½É¤«¤é£Î£Ð£Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë£×£Â£ÃÊý¼°¤Î»î¹ç¥ë¡¼¥ë¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡×¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡×¤Ê¤É¹ñºÝ´ð½à¤Îµ¡´ï¤Ë´·¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤À¡£´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡Ê£Ë£Â£Ï¡Ë¤Ï£²Ç¯Á°¤«¤é¤³¤ì¤é¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥àÀ©¤Ç¤Î»î¹ç¿Ê¹Ô¤¬¤¹¤Ç¤Ë°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¼ÂÀï¤òÄÌ¤¸¡¢´Ú¹ñÁª¼ê¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ä»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤ò»²¹Í¤Ë¤·¡¢¹ñºÝÂç²ñ»ÅÍÍ¤Î¥ê¥º¥à¤òÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤âÆüËÜ¤«¤é¤Î¡Ö³Ø¤Ó¡×¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñµå³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤£Î£Ð£Â´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î¶¯²½»î¹ç¤Î³«ºÅ¤Ï´Ú¹ñÂ¦¤«¤éÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡Ö¹ñºÝÂç²ñ°Ê³°¤ÇÆü´Ú¤¬ÂåÉ½Àï¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï»Ë¾å½é¡£¤·¤«¤âÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£ÃÍ½Áª¤ÇÄ¾ÀÜÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ë¡Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î¿½¤·½Ð¤Ë¡¢Åö½é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬Êú¤¨¤ë´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤Î£×£Â£Ã¤ä¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Ë¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤áÂ³¤±¡¢¼çÍ×Âç²ñ¤ÇÆüËÜ¤òÇË¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£µÇ¯¤Î¡ÖÂè£±²ó¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×½à·è¾¡¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤¬ºÇ¸å¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤¬ÂæÏÑ¤À¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É³¤³°¿Íºà¤ÎÀÑ¶ËÅÐÍÑ¡¢£Õ¡Ý£±£¸À¤Âå¤«¤é¤Î·×²è¶¯²½¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬·ë¼Â¤·¡¢£²£´Ç¯¤Î¡ÖÂè£³²ó¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¤òÇË¤Ã¤Æ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ë´Ú¹ñ¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É£Ï£ÂÃæ¿´¤Î»ØÆ³ÂÎÀ©¤È¼ÂÀÓÊÐ½Å¤ÎÁª¼êÁª¹Í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥¸¥¢¾å°Ì¤ÎºÂ¤«¤é¸åÂà¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìø»Ö荽´ÆÆÄ¡Ê¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡á£µ£´¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿º£Ç¯£±·î¤«¤é¤ÏÊý¿ËÅ¾´¹¤ò¿Þ¤ê¡¢º£²ó¤ÏÅê¼êÁ´°÷¤¬£²£°Âå¡£ºÇÇ¯Ä¹¤Ï£²£µºÐ¤Î³ÔÉÌ¡Ê¥¯¥¡¥¯¡¦¥Ó¥ó¡áÅÍ»³¡Ë¤Ç¡¢¼¡À¤Âå°éÀ®¤¬ÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÅê¼ê¤ÏÆüËÜ¤¬¥¢¥¸¥¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼£±¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ï´Ú¹ñµå³¦Æâ¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ë£²£°Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÅê¼ê¿Ø¤ÏàÀ¸¤¤¿¶µºàá¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£×£Â£ÃËÜÈÖ¤ò¹µ¤¨¤¿£²Ï¢Àï¡£Æü´ÚÎ¾·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾¡ÇÔ°Ê¾å¤Ë¡ÖÁê¼ê¤«¤é²¿¤ò³Ø¤Ö¤«¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£