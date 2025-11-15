校歌を斉唱する参加者ら＝７日、横浜市西区

神奈川県立横浜平沼高校（横浜市西区）の創立１２５周年記念式典が７日、同区のパシフィコ横浜国立大ホールで開催された。生徒が考案した「学びの灯火（ともしび） 次なる世代へ」をテーマに２部構成で実施され、在校生や卒業生、関係者ら約３千人が節目を祝った。

１部では、各界で活躍する著名人からのビデオレターを放映したほか、会場全体で校歌を斉唱。創立１２５周年生徒実行委員長の古川翔琉さん（３年）が在校生を代表してあいさつし、「１２５周年は１００周年と１５０周年をつなぐ特別な年。このような瞬間を皆さまとお祝いできてうれしい」と語った。

２部は吹奏楽部の演奏、ダンス部のパフォーマンスのほか、校史の知識などを問うクイズ大会といった趣向を凝らした企画を実施。この日の式典で司会を務めたフリーアナウンサーで８６期生の羽鳥慎一さんら４人による座談会もあり、思い出話に花を咲かせた。

同校は１９００（明治３３）年に県内初の高等女学校として設置された。関東大震災や横浜大空襲などの困難を乗り越え、５０（昭和２５）年に現校名に改称されるとともに男女共学となった。これまでに約３万９千人の卒業生を輩出している。