¡¡µð¿Í¤Ï£±£´Æü¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÌ±ºÎµ¼¡Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡£Ê»¤»¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ºäÅì¤Î°éÀ®·ÀÌó¤âÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Æü¤ËÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ËÌ±º¤Î¿·¤¿¤ÊÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£µ£¶¡×¤Ç¡¢Ç¯Êð¤Ï£±£³£°£°Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£
¡¡ËÌ±º¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤ÇÇò鷗Âç³ØÂÍø¹â¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î£±£¸Ç¯¤Ë½é¥Û¡¼¥ë¥É¡¢Íâ£±£¹Ç¯¤Ë¤Ï½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤¬¡¢£²£´Ç¯¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®·ÀÌó¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢º£µ¨¤Ï»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤»¤Ì¤Þ¤Þ¥ª¥Õ¤Ë¼«Í³·ÀÌó¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÄÌ»»£´£¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£³¾¡£³ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨£´¡¦£µ£³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤ÇºÆµ¯¤ò¿Þ¤ëº¸ÏÓ¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ì·³¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß½½Ê¬¡£Á°Ç¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¡¦ÅÄÃæ±Í¤Ï¥Õ¥ë²óÅ¾¤Î³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢Æ±µéÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ³µ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´üÆþÃÄ¤ËÅÄÃæ±Í¤Î¤Û¤«À¶µÜ¤â¤¤¤ëËÌ±º¤Ï¡¢´è¶¯¤Ê²¼È¾¿È¤¬ÆÃÄ§¤ÎÅê¼ê¤À¡£¶¥ÎØÁª¼ê´éÉé¤±¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÂÀ¤â¤â¤«¤é¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥½¥ó¡×¤È¤Î°¦¾Î¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂÀ¤â¤â¤¬¥Ç¥«¤¹¤®¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤È¤«¤Ï¤Ï¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÂÎ³Ê¤ÎÂç¤¤¤¿Í¸þ¤±¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÉþ¤òÇã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡ÊËÌ±º¡Ë
¡¡ÆþÃÄ´Ö¤â¤Ê¤¤¤³¤í¤Ë¤ÏÀèÇÚÁª¼ê¤«¤é¤Î¤ª¤µ¤¬¤ê¤Ê¤É¤Ç¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍÎÉþ¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤ë´·½¬¤â¤¢¤ë¥×¥íÌîµå³¦¤À¤¬¡¢ÅöÁ³ËÌ±º¤Ï¡Ö¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤Ï¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢¤½¤Î²¸·Ã¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡Ö¥È¥Û¥Û¡×¤Ê»×¤¤½Ð¤â¤¢¤ëËÌ±º¤À¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î´è¶¯¤Ê²¼È¾¿È¤ò¶¯¤ß¤ËÂçÌö¿Ê¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£