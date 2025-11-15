【ユニクロの白パンツ】で脱・地味見え！ おしゃれさんはこう穿く！「上品コーデ」

【ユニクロ】の名品級アイテムと言える「タックワイドパンツ」。たくさんのカラーが展開されている中、編集部が注目したのは、秋冬コーデが明るく爽やかに映えそうな「白」。「どんなトップスも上品に仕上がる万能アイテム」（Instagramコメントより）と、インフルエンサーの@mhi_7746さんもおすすめしています。今回は、上手に着こなす自信がない人へ向けて、おしゃれ見えコーデ術をご紹介。洗練された大人の魅力を感じられるパンツコーデは、地味見えを回避したいミドル世代のお手本になるかも。

上品で洗練されたバイカラーコーデ

都会的で洗練された印象を与える、グレーと白のバイカラー配色コーデ。シンプルなのにおしゃれな雰囲気を目指したいミドル世代のお手本に。ヒラヒラ揺れるフリンジが目を引くチェック柄のストールや、キラッと光るメタリックカラーのパンプスをアクセントにきかせるのも、センスアップのポイントになりそうです。

スタイルアップも狙える最旬テイストミックスコーデ

大人には少しラフになりすぎそうな、ロゴパーカーとスニーカーというカジュアルアイテム。白パンツで上品に、チェック柄のテーラードジャケットを羽織ってトラッドなムードを漂わせることで、大人に似合う最旬テイストミックスコーデが完成。トップスとパンツ、スニーカーを白で繋げることで、スタイルアップも狙えそうです。

おしゃれ上級者のフレンチシックスタイル

ボーダートップスとトレンチコートを合わせた、フレンチシックな装い。デニムジャケットを間に挟むのが、おしゃれさんのコーデテクニック。ボーダー柄もアクセントになり、単調になりがちな淡色ワントーンコーデもメリハリ感のある着こなしに。寒さ対策も兼ねたスタイリングは、これからの季節にぴったりです。

白パンツで地味見え回避！ ロングコートが主役の冬コーデ

ブラウンカラーのロングコートを主役にしたコーデ。黒トップスでモードに。白パンツで爽やかな抜け感をプラスして、重くなりがちな冬コーデの地味見えを払拭。上品さもおしゃれ見えも備わったコーデは、お仕事や学校行事など、きちんとしたシーンにもおすすめです。

