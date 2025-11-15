フィギュアスケート

元フィギュアスケートのペア選手で2019年の全米選手権を制したアシュリー・ケインさんが自身のインスタグラムを更新。婚約を発表した。ファンから祝福が寄せられている。

ケインさんは、ターコイズブルーの海が広がる岩場で、婚約者のトレバー・ハリス氏とキスを交わす映像を公開。「あなたと結婚するのが待ちきれない」とハートの絵文字を添えて喜びを綴り、この瞬間を捉えた写真家にも感謝を述べた。

ケインさんは自身のインスタグラムに実際の映像を公開。この吉報に、コメント欄は、「泣ける とても幸せそうなあなたを見られて嬉しい!!!!」「お二人とも、おめでとう」「私も泣いてる 2人がとても幸せそうで嬉しい」「あぁぁぁ」「お2人ともおめでとう！ なんて美しい瞬間なの」と祝福のコメントで溢れた。

ケインさんは現役時代、ティモシー・ルデュク氏とのペアで2022年の北京五輪に出場し、8位入賞を果たした。2018年の四大陸選手権では2位で表彰台に立つなど活躍。現在はコーチとしてのキャリアを歩みつつ、アイスショーにも出演している。



（THE ANSWER編集部）