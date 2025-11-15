大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）の出場者発表会見が１４日、東京・渋谷の同局で行われ、紅２０組、白１７組、特別企画２組の計３９組のアーティストが発表された。歌手でタレントの堺正章は特別企画で２６年ぶりの出演が決定。放送１００年の節目に「昭和の歌を聴かせる」として、今年の紅白に「星３つです！」と太鼓判を押した。

会見スタートを知らせる幕が下り、フレッシュな初出場組のセンターに立っていたのは７９歳のレジェンドだった。放送１００年の節目の紅白。ソロ歌手として６度出場、司会も３度務めた堺は、今回２６年ぶりの紅白帰還となる。

堺は「１９９９年、かまやつひろしさん、井上堯之さんと『ソン・フィルトル』で出演したのが最後でした。それからぷっつり音信不通に…」と自虐コメント。「紅白は毎年家で見るものだと思っていたんですが、けさ事務所から『ＮＨＫから連絡があった』と言われまして。受信料の滞納かと思ったけれど、ちゃんと払ってます（笑）」とオファーの経緯を明かした。

特別企画のステージではロックバンドのＲｏｃｋｏｎ Ｓｏｃｉａｌ Ｃｌｕｂとの共演で、過去の名曲をメドレーで披露する。「ＮＨＫ風に言うと、歌のおじいさん？ こういう新しい企画が生まれるのかなと思うぐらい胸が高鳴るものを感じました」と明かし、「私が表現できるものは、たぶん『昭和』。昭和は老若男女が同じ曲を道を歩きながら歌える歌がたくさんあったので、これを聴かせられたら」と語った。

７９歳での出場は今回のアーティストの最年長。この日の会見の最年少出場者は１６歳（ＨＡＮＡ・ＭＡＨＩＮＡ）だったが、年の差をものともしないエネルギーをほとばしらせた。「ほかの方に『どんどん輝いてください』と言いましたけど、この中で一番、僕が輝くつもりです」と意欲を見せた。

１００年の放送史を支えたエンターテイナーが彩る紅白。大みそかへの手応えを尋ねられ、堺は「今年の紅白は司会もいい。メンバーもいい。星３つです！」と“キョショー”の採点で太鼓判。「久しぶりに言いました」と照れ笑いを浮かべていた。