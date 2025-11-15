◇国際親善試合 日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）

ＦＩＦＡランク１９位の日本は、来年の北中米Ｗ杯出場を決めている同７３位のガーナを２―０で破った。２試合連続でキャプテンマークを巻いたＭＦ南野拓実（３０）が、前半１６分に先制弾。ブラジル戦から２戦連発となる代表戦通算２６得点目を挙げ、ＭＦ木村和司（６７）と並んで歴代８位とした。後半１５分にもＭＦ堂安律（２７）が加点。攻守の切り替えの速さで圧倒し、両チームの対戦成績は日本の通算６勝３敗となった。

ゴール後の表情に貫禄が漂った。前半１６分。南野は、ＭＦ佐野からペナルティーエリア手前でパスを受けると、右足でシュート。冷静に相手ＧＫと駆け引きし、ゴール右隅に流し込んだ。２戦連発となり「先制点が欲しかった。良かったかなと思う」とクールに回顧。代表戦通算２６得点目で、ＦＷ大迫勇也を抜いて歴代８位のＭＦ木村和司と並んだ。本職がＭＦの選手では本田圭佑、香川真司に次ぐ３位タイ。Ｃ大阪、日本代表の先輩にあたる香川の記録にはあと５点に迫り「難しいとは思うけど、ゴール数よりも重要な試合でのゴールが大切。Ｗ杯の中でかもしれないですし、その時のために状態を維持してやっていければ」と見据えた。

日本を勢いづける存在だ。ＭＦ遠藤が不参加となり、キャプテンマークを巻いて臨んだ１０月１４日のブラジル戦（３○２、味スタ）。０―２から自身のゴールが反撃ののろしとなり、Ｗ杯優勝５度のサッカー王国から逆転で歴史的初白星を奪った。快挙にも「その前も含めて勝ち切れてない」と決して満足はせず。ブラジル戦前まで、メキシコ、米国、パラグアイとのテストマッチで２分け１敗と未勝利だった事実を忘れなかった。

「勝ち切ること」を念頭に置いて臨んだガーナ戦。森保ジャパン最多７０試合出場の大黒柱は再びゲームキャプテンを務めた。「代役」と話しつつ「キャプテンマークを巻くことに関して誇らしく思うし、光栄。『巻いているからこそ』とは思わないが、主将として勝利に貢献できていることはうれしく思う」と胸を張った。

発奮材料もあった。Ｃ大阪からザルツブルク（オーストリア）へと、自身と同じ道をたどる２１歳のＭＦ北野が今回初選出された。「セレッソの時から見ていた。僕を超えていく選手なんだろうなっていうふうに思う」と言いつつ、先輩は結果で威厳を示した。

来年１月で３１歳を迎え、現招集メンバーでは３番目の年長者となる。１８日の南米のボリビア戦に向け「良い準備をして、勝利へ向かって頑張っていきたい」と南野。Ａ代表通算得点数では、森保ジャパン最多の背番号８が３連勝へとけん引する。（森口 登生）