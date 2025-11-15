大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）の出場者発表会見が１４日、東京・渋谷の同局で行われ、紅２０組、白１７組、特別企画２組の計３９組のアーティストが発表された。初出場は１０組。デビュー１０周年の節目に悲願の初出場を決めた５人組グループ「Ｍ！ＬＫ」は、一躍ブームとなった「イイじゃん」でＮＨＫホールを沸かすことを誓った。

この瞬間を待ち焦がれていた。会見場に姿を現した５人は「すみません」とカメラに背を向け、会見上に飾られた「紅白歌合戦」の看板をしばらく見つめ「これはすごいね…」と初出場の喜びに浸った。

今年はデビュー１０周年の節目の年。３月に発売されたアルバムのリード曲「イイじゃん」は、王道のアイドルソングから「あれ 今日ビジュイイじゃん」とサビでガラリと変わる曲調が「中毒性ある」と話題になり、ＳＮＳの総再生回数２５億回を突破するブームに。今月ノミネートが発表された「新語・流行語大賞」にも「ビジュイイじゃん」がベスト３０入りしたばかり。「〇〇じゃん」で今の心境を表現することをリクエストされると、曽野舜太（２３）は「夢みたいじゃん」と喜んだ。

佐野勇斗（２７）は昨年、出演していたＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」のキャストとして紅白に出演した。「ＮＨＫホールに立たせていただいたとき願掛けの意味を込めて、さりげなく『Ｍ！ＬＫです』という（自己紹介の）ポーズをやったんです。次は５人でここに来られますようにという。まさかこんなに早くそれをかなえる日が来るとは」と感無量の表情。それでも「メンバーに言いたいんだけど、僕は実質２回目の先輩だから。俺についてくる感じで」と先輩マウントを取り笑わせた。

会見では晴れて５人でＭ！ＬＫポーズを、願掛けの回収に成功。紅白ステージでは「イイじゃん」の大盛り上がりが期待されそうだが、一緒にイイじゃんポーズを決めたい出演者について佐野は「司会の綾瀬はるかさん。以前共演させていただいて、Ｍ！ＬＫのことも応援していただいてるので」とラブコールを送っていた。

Ｍ！ＬＫメンバー

◆佐野 勇斗（さの・はやと）〈１〉１９９８年３月２３日〈２〉２７歳〈３〉愛知〈４〉ピンク

◆吉田 仁人（よしだ・じんと）〈１〉１９９９年１２月１５日〈２〉２５歳〈３〉鹿児島〈４〉イエロー

◆塩粼 太智（しおざき・だいち）〈１〉２０００年９月１１日〈２〉２５歳〈３〉和歌山〈４〉ブルー

◆山中 柔太朗（やまなか・じゅうたろう）〈１〉２００１年１２月２３日〈２〉２３歳〈３〉栃木〈４〉ホワイト

◆曽野 舜太（その・しゅんた）〈１〉２００２年５月３日〈２〉２３歳〈３〉三重〈４〉レッド

※〈１〉生年月日〈２〉年齢〈３〉出身〈４〉メンバーカラー