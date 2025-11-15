巨人は１４日、日本ハムから自由契約となった北浦竜次投手（２５）を支配下契約で、ソフトバンク戦力外の板東湧梧投手（２９）を育成契約で獲得したと発表し、東京・大手町の球団事務所で入団会見を行った。北浦は「死に物狂いで」と高卒同期である田中瑛に続く“エイトロード”でのブレイクを宣言した。背番号は北浦が５６、板東が０５０。ともに年俸１３００万円。

こみ上げる興奮を抑えなかった。北浦は前のめりで口を開いた。「早く野球がしたい。小さい頃からテレビの前で見ていた、すごく強いイメージがある球団。非常にうれしく思います」。今季育成でプレーした最速１５２キロ左腕。支配下での獲得は、評価の高さの表れだ。９年目に向け「僕も結果を出さないといけない年。来年は死に物狂いでやっていきたい」と肩を回した。

最高の“成功例”に、ハートを刺激されていた。昨オフ日本ハムから現役ドラフトで移籍した田中瑛が新天地で中継ぎに挑戦。７年通算１０登板から自己最多６２登板と大きく飛躍した。高卒同期で仲が良く、２軍施設の鎌ケ谷で過ごす時間も長かった２人。「同級生なので。負けてられないって気持ちになる」。古巣での支配下返り咲きは果たせなかったが１０月のフェニックス・リーグでは計１０回無失点で１１Ｋと猛アピールを見せていた。

「こんなことがあるんだ…」と驚いた巨人への移籍。田中瑛からは電話で「ジャイアンツも最高なチームだから。一緒に頑張ろ」とエールをもらった。最大の武器は左スリークオーターから連発できる１５０キロ超えの快速球。「自信がある。ストレートを見てもらいたい。環境が変わることで結果も出るのかなと思っています」と覚醒の気配を漂わせた。

あだ名は大型野牛が由来で「バイソン」。グラブにも「ばいそん」と刺しゅうを刻んでおり、ウェートで鍛え上げた強靱（きょうじん）な太ももは７０センチに達する。体重１０３キロと馬力も十分だが「ジャイアンツの練習についていける体作りもしていきたい」とオフの鬼トレを予告した。

先発、中継ぎ、ロング救援もできる存在で「チーム状況もあると思うし任された仕事をしっかり、という気持ち。チームの成績が第一優先。その次に僕の結果が付いてくる」。今季１２登板からのブレイクを夢見る２５歳。人生を変える覚悟で再出発する。（堀内 啓太）

◆北浦 竜次（きたうら・りゅうじ）２０００年１月１２日、栃木・那須塩原市出身。２５歳。白鴎大足利から１７年ドラフト５位で日本ハム入団。１軍通算４８登板で３勝３敗１セーブ、防御率４・５３。今季は育成選手としてプレー。１８４センチ、１０３キロ。左投左打。

◆田中瑛の２０２５年

▽２月 春季キャンプを１軍で完走。

▽オープン戦 ６登板、防御率０．９６で開幕１軍をつかむ。

▽３月３０日（対ヤクルト・東京Ｄ） ２点リードの６回に登板し、１回無失点でプロ初ホールド。

▽５月２２日（対阪神・甲子園） 同点の８回から登板。森下を併殺、申告敬遠の佐藤輝を挟んで大山を空振り三振に仕留め、絶体絶命のピンチを救う。

▽８月６日（対ヤクルト・東京Ｄ） ７回に２番手で１回０封。１８試合連続無失点。

▽９月３日（対ヤクルト戦・京セラＤ） 大勢、中川に続き３０ホールド。

▽同３０日（対中日・東京Ｄ） ３―２の７回２死二塁から３番手で登板。鵜飼を空振り三振で火消しに成功し、田中将の日米通算２００勝をアシスト。

