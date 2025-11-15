「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京Ｄ）に臨む侍ジャパンは１４日、東京Ｄで前日練習を行った。井端弘和監督（５０）が４番に据える巨人・岡本和真内野手（２９）は、フリー打撃で２３振中、推定１３５メートル弾を含む９発のサク越えで絶好調ぶりをアピール。来年３月のＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）でも対戦するライバルを前哨戦で圧倒する。

岡本の打球がどこまでもすっ飛んでいった。フリー打撃での最後の一球。圧巻のバックスクリーン弾で締めた。１５日からの韓国戦へ、準備は万端。来年ＷＢＣの１次Ｒ第２戦で対戦する相手との“前哨戦”に向けて「しっかりといいプレーができるように、けがせずに戦いたい」と力を込めた。

２連戦では４番での先発起用が井端監督から明言されている。２３年のＷＢＣで世界一に貢献した男にかかる期待は当然、大きい中で、「与えられたところで頑張りたい」と己の仕事を全うする覚悟だ。２３年ＷＢＣ韓国戦で５打数２安打１打点と活躍した主砲が、再び恐怖心を植え付ける。

順調に仕上がっている。フリー打撃では２３スイングで９本のサク越え。「それ（打撃の調子）はわからないけど、打ちやすかったです」。１１スイング目からギアを上げたように４球連続スタンド上段への特大アーチを放つと、２０スイング目には左中間上部の電光掲示に当てる推定１３５メートル弾。シーズン終了から１か月以上が過ぎても、健在だった。

強化試合ではＷＢＣで導入されるピッチクロックが採用。打者は残り８秒までに構えなければ１ストライクが加算されるなど、準備の時間が短い。ミーティングで１打席で１度に限り打席を外せるルールを活用することが対策として提案されるなど、ピッチクロックへの対応はチームとしての今回のテーマになる。岡本は「僕は元々、タイムを取らないので。気になれば（タイムを）取りますし、気にならなかったら取らない」と見据えつつ、「とか言って３回ぐらいタイムを取ったりして」と、“岡本節”で冗談を飛ばしながら適応への余裕をのぞかせた。

今オフのメジャー挑戦を目指している主砲にとって年内最後の実戦。「自分がやれることをしっかりやりたい」と表情を引き締めた。ライバルとの熱戦で中軸としての役割を果たしていく。（宮内 孝太）