¡¡ºå¿À¤¬¡¢ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤ÈÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ÎÊÑ¹¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬£±£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÃÝ¤¬¡Ö£´£¹¡×¤«¤é¡Ö£²£±¡×¤Ë¡¢ÃæÌî¤¬¡Ö£µ£±¡×¤«¤é¡Ö£·¡×¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î°ì³Ñ¤ÈÉÔÆ°¤ÎÆóÎÝ¼ê¤Ï¡¢¿·ÈÖ¹æ¤ÇÍèµ¨µåÃÄ»Ë¾å½é¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡£²£²Ç¯¥ª¥Õ¤ÎÂè£±²ó¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿ÂçÃÝ¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¥·¡¼¥º¥ó£²¥±¥¿¾¡Íø¡£²¼»è¤ÎÄ¥¤ê¤Ç³«Ëë¤«¤é½ÐÃÙ¤ì¤¿º£µ¨¤â£¹¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¸£µ¤Ç£ÖÃ¥´Ô¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡Ö£²£±¡×¤ÏÊì¹»¡¦ÁáÂç¡¢¤Þ¤¿¸ÅÁã»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÏÂÅÄµ£»á¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯µåÃÄÅý³çËÜÉôÉÕ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤¬¡¢Ä¹¤é¤¯ÇØÉé¤Ã¤¿ÈÖ¹æ¡£ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿»Õ¾¢¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò´ü¤¹¡£
¡¡¡Ö£·¡×¤â¿¿µÝÌÀ¿®¡¢º£²¬À¿¡¢À¾²¬¹ä¡¢»å°æ²ÅÃË¤éÌ¾¤À¤¿¤ëÌÔ¸×Àï»Î¤¿¤Á¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¸÷¤êµ±¤¯ÈÖ¹æ¤À¡££²£³Ç¯¤«¤é£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢º£µ¨¤âÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£²ÎÒ¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤È¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¤·¤¿ÃæÌî¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¤Î·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡£