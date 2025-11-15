

国鉄時代の土讃本線を走るDF50形牽引の客車列車（撮影：南正時）

JR線上から機関車牽引の定期客車列車が姿を消して久しい。今では私鉄を含めSL列車や観光列車で見られる程度となっている客車列車だが、かつては普通列車からブルートレインなどの優等列車まで、全国各地で見られる存在だった。

国鉄時代から客車列車は電車や気動車に押されて減少傾向にあったが、その中でも比較的長らく活躍していたのが非電化区間のディーゼル機関車（DL）牽引による客車列車であろう。今回は、全国各地を走った「客車を牽引したディーゼル機関車」を、国鉄・JRのほか私鉄も含めて取り上げたい。

「憎まれ役」だったディーゼル機関車

ディーゼル機関車は戦後、「無煙化」とともに活躍の範囲を広げていき、蒸気機関車を引退に追いやった。それだけに当時の鉄道ファンからは「憎き存在」として扱われ、カメラを向けるファンはほとんどいなかった。近年はDD51形などのファン人気が高いが、隔世の感がある。

日本初の幹線用ディーゼル機関車は、1953年に登場したDD50形である。この機関車は6両の製造にとどまり、北陸本線の米原―田村間などで使われたが、57年から導入が始まったDF50形は量産され、北海道を除く全国各地に進出した。

そして本格的なDL時代の到来を告げたのは、62年に登場した凸型車体のDD51形であった。昭和40年代には、全国の非電化路線でディーゼル機関車が蒸気機関車を駆逐していった。

筆者は昭和40年代、最後の活躍を繰り広げる蒸気機関車を追っていた。それだけに、蒸機の追い出し役であったディーゼル機関車を当時から積極的に撮影していたかといえば、あくまでプロの写真家として撮れる列車は押さえておこうという考えで撮っていたのは否めない。

だが、蒸気機関車だけでなく全国のローカル線や特急列車などを取材する中で、ディーゼル機関車の牽く列車の魅力にも気づくことになった。



雪景色の函館本線黒松内付近を走るDD51形重連牽引の急行「ニセコ」（撮影：南正時）

とくに印象深いのは、函館本線の山線をDD51形重連が牽引した急行「ニセコ」である。C62形が引退後、DD51形牽引となってから筆者はこの列車の同乗取材を行ったが、その際の強烈な印象は忘れられない。

機関車のすぐ後ろの客車に乗ると、目の前でDD51形が「ババババババ……」とすさまじいエンジン音を上げて勾配に挑んでいた。蒸気機関車とはまた違う迫力を体感し、何度も撮影した列車の1つだ。

普通列車からブルトレまで

DD51形は計649両が製造され、安定した性能を買われて貨物はもとより、旅客列車でも全国でブルートレインから普通列車の牽引まで幅広く活躍した。

筆者もさまざまな路線でその姿を撮影しており、山陰本線や函館本線での活躍が思い出深い。



京都―出雲市間を結び、寝台車も連結していた長距離普通列車「山陰」はDD51形が牽引していた（撮影：南正時）

【写真】旧型客車を牽引して山陰本線の名所、余部鉄橋を渡るDD51形

かつての山陰本線は、普通列車ながら寝台車を連結した「山陰」など、今では考えられないような長距離普通列車が走っており、これらの牽引をはじめDD51形が幅広く活躍していた。山陰の美しい風景の中、オレンジ色のDD51形が客車を引いて走る姿が印象に残っている。



山陰本線を走るDD51形牽引の客車普通列車（撮影：南正時）

JR発足後は、北海道で「北斗星」や「トワイライトエクスプレス」などを牽引し、高速で駆け抜ける姿が勇壮だった。JR線で客車による定期旅客列車として最後まで残り、2016年3月で廃止された急行「はまなす」も北海道内ではDD51形が牽引していた。

やはり数ある国鉄のディーゼル機関車の中でも別格の存在だったのがDD51形であろう。



ブルートレイン「北斗星」を牽引して快走する、青に金帯の「北斗星色」のDD51形重連（撮影：南正時）

【写真】1988年、来日した「オリエント急行」を牽引する北斗星色のDD51形重連

箱型車体のディーゼル機関車たち

凸型車体のDD51形に対し、箱型の車体だったのがDF50形、そしてDD54形である。

DF50形は、昭和40年代以降はDD51形に追われて徐々に活躍の場を狭めていったが、紀勢本線では「紀伊」、日豊本線では「富士」「彗星」などブルートレインの牽引に活躍した。最後まで残った四国では、1983年に引退するまで長らく主力として幅広く運用された。



日豊本線の大淀川橋梁を渡るDF50形牽引のブルートレイン「富士」（撮影：南正時）



高松駅で気動車急行「土佐」と並んだDF50形牽引の客車普通列車。四国ではDF50形が主力として活躍した（撮影：南正時）

箱型車体の機関車が好きな筆者としては、国鉄のディーゼル機関車でもっとも被写体として映えたのはDF50形だと思っている。オレンジ色とグレーの塗り分けが秀逸で、とくにブルトレを牽引する姿は客車との整った形と色のコントラストが美しく、魅力があった。

DF50形は四国の伊予西条にある「四国鉄道文化館」にトップナンバー1号機が保存されており、筆者は四国に行った際には必ず訪れる場所である。

美しいデザインといえば、ドイツの技術を導入し、車体もドイツ風のデザインだったDD54形が白眉であろう。前面は窓の下が突き出した「くの字」形のスマートな外観で、西ドイツのV160形を思わせる日本では珍しいデザインが特徴的だった。



福知山機関区でとらえたDD54形。ドイツの技術を導入したが短命に終わった（撮影：南正時）

端正だが短命だったDD54形

筆者にとって、国鉄のディーゼル機関車の中でもとくに「狙って」撮影した機関車はDD54形だった。DD51形のように全国を走った機関車と違い、山陰本線や播但線など活躍場所が限定されていたこと、そして美しいスタイルがその理由である。



播但線の生野トンネルを出たDD54形牽引の客車列車（撮影：南正時）

【写真】ブルートレイン「出雲」を牽引するDD54形

ただ、DD54形は日本の鉄道史上でも極めて短命に終わった機関車として知られる存在でもある。66年に試作車が登場、量産機は68年から製造されたが、相次ぐ故障などによって78年には全機が引退に追い込まれ、活躍した期間はわずか10年程度だった。

当初からトラブルは多く、両数が少なかったこともあり筆者は早期の引退を予感していた。そんなこともあって積極的に追いかけた機関車でもあり、その姿は強く印象に残っている。

ここまでは幹線を中心に活躍した機関車を取り上げてきたが、ローカル線の主力だったのがDE10形だ。総数708両が製造され、全国のローカル線で旅客・貨物ともに無煙化、近代化の立役者となった。

その汎用性ゆえに、とくに国鉄時代は「どこにでもいる機関車」だったが、筆者がDE10形の晴れ舞台だと感じたのは国鉄末期からJR発足初期にかけての「ジョイフルトレイン」ブームのころだ。



JR九州のジョイフルトレイン「パノラマライナー・サザンクロス」専用牽引機のDE10形（撮影：南正時）

万能機・DE10形の活躍

各地に誕生したジョイフルトレインに合わせ、どんな路線にも入れる長所を買われたDE10形は「アイランドエクスプレス四国」や九州の「パノラマライナー・サザンクロス」など、専用塗装の機関車が数多く登場した。専用機以外もジョイフルトレインの牽引に活躍した。もっとも印象深いのは、会津線（現・会津鉄道）を走った、DE10形牽引の「オリエントサルーン」の姿である。



会津線（現・会津鉄道）に乗り入れたジョイフルトレイン「オリエントサルーン」。DE10形が牽引した（撮影：南正時）

【写真】DE10形ではないがこんな列車も。1987年に小海線を走った「マザーグーストレイン」。DD16形が牽引した

また、私鉄や第三セクターに譲渡されたDE10形も興味深い存在だった。岐阜県の樽見鉄道では国鉄からの転換開業当初、DE10形（樽見鉄道ではTDE10形）が旧型客車を引く通勤列車が走っており、観光列車にも活躍していた。



第三セクターの樽見鉄道ではDE10形（TDE10形）が旧型客車を牽引する通勤列車が運転されていた（撮影：南正時）

最後に、私鉄のディーゼル機関車牽引客車列車にも触れておこう。

非電化私鉄では、旅客列車は気動車で運転することが多く、客車列車はもともとそれほど多くなかった。観光列車を除けば、87年に廃止された北海道の三菱石炭鉱業大夕張鉄道や、現在も有名な津軽鉄道のストーブ列車などが主なところであろう。

そんな中で筆者の印象に強く残っているのは、兵庫県にあった別府鉄道土山線（84年廃止）だ。山陽本線の土山駅から分岐していた約4kmの短い路線で、最後まで旅客列車は客車だった。昭和50年代でも信じられないような、2軸のオープンデッキの客車がディーゼル機関車に引かれて走る姿は忘れがたい。



別府鉄道土山線の列車。84年の廃止までオープンデッキの2軸客車がディーゼル機関車に引かれて走っていた（撮影：南正時）

「秘境」に残る客車列車

そして、今も全列車がディーゼル機関車と客車で運転されている鉄道がある。大井川鉄道井川線だ。



現在も全列車が客車列車の大井川鉄道井川線（撮影：南正時）

【写真をもっと見る】ブルトレから長距離普通列車までさまざまな列車を牽引したDD51形、四国の主だったDF50形、播但線や山陰本線が主な舞台だったDD54形、ジョイフルトレイン牽引に活躍したDE10形など客車を牽引したDLの数々

アプト式で知られる井川線は、客車もディーゼル機関車を一端に連結したプッシュプル方式（ドイツ語ではペンデルツーク）で、さながらヨーロッパのローカル線を思わせる存在である。まさに深山幽谷というべき場所を走る路線でもあり、「客車の残る最後の秘境」といえるだろう。



（南 正時 ： 鉄道写真家）