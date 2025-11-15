「サッカーが下手なことで最も有名な国が…」FIFAランク最下位、人口3.3万人の小国が驚きの欧州予選プレーオフ進出か！奇跡的シナリオに海外仰天！なぜ“大敗”が条件に？「多くの得点差で負ければ可能性が高まる」
FIFAランキング最下位（210位）のサンマリノが、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフに勝ち進む驚きの可能性が出てきた。
大手スポーツメディア『The Athletic』が、「サンマリノは、あり得ないかもしれないが、ワールドカップ出場を果たすかもしれない」と報じている。
同メディアは、人口３万3572人の小国について、「サッカーが下手なことで最も有名な国、サンマリノより人口の少ない国は６か国しかない。何十年にもわたり、彼らはヨーロッパのサッカー界のスケープゴートであり、ほぼ全ての試合で敗北を喫し、しかもその差は大きすぎるため、１点決めることさえ彼らにとって大きな意味を持つ。21世紀に入ってから、サンマリノは７回、１試合で10失点以上を喫している」と紹介した。
今ワールドカップ予選でも７戦全敗で１得点32失点。そんな超弱小国が、なぜプレーオフに進めるのか。それは、UEFAネーションズリーグのグループ１位の国（サンマリノはリーグD１で１位）で、ワールドカップ予選で各グループ２位までに入らなかった国のなかから、上位４チームがプレーオフへ出場できるレギュレーションになっているからだ。
記事は「この複雑な予選方式の副作用として、サンマリノはルーマニアにできるだけ多くの得点差で負けることで、プレーオフ出場の可能性を高められるという驚くべき効果がある」と指摘。現状、サンマリノがプレーオフに進むためには、ワールドカップ予選で同組のルーマニアに２位以内に入ってもらう必要があるため、サンマリノはルーマニア戦で大敗したほうがいいと説明している。
「ルーマニアはサンマリノと同じ予選グループに属しており、現在３位で、２位のボスニア・ヘルツェゴビナと１位のオーストリアに次ぐ位置にいる。ルーマニアは11月15日にボスニアとのアウェー戦に臨み、最終戦でサンマリノをホームに迎える。オーストリアが首位を維持する可能性が高いなか、ルーマニアがボスニアを破ってトップ２入りを果たすかどうかは、得失点差で決まる可能性が高い」
よもや、わざと失点をすることはないだろうが、圧倒的な実力差があるだけに、実際に大敗する可能性は十分にある。
ワールドカップに出場する可能性は限りなくゼロに近いだろうが、プレーオフに進んだだけでも奇跡的と言えるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
