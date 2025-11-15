ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は２００ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式14日（NY時間14:18）（日本時間04:18）
ダウ平均 47257.08（-200.14 -0.42%）
ナスダック 22954.88（+84.52 +0.37%）
CME日経平均先物 50520（大証終比：+190 +0.38%）
欧州株式14日終値
英FT100 9698.37（-109.31 -1.11%）
独DAX 23876.55（-165.07 -0.69%）
仏CAC40 8170.09（-62.40 -0.76%）
米国債利回り
2年債 3.604（+0.013）
10年債 4.141（+0.021）
30年債 4.744（+0.032）
期待インフレ率 2.300（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.720（+0.032）
英 国 4.574（+0.137）
カナダ 3.222（+0.038）
豪 州 4.439（+0.018）
日 本 1.704（+0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.10（+1.41 +2.40%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4093.60（-100.90 -2.41%）
ビットコイン（ドル）
95466.63（-3290.18 -3.33%）
（円建・参考値）
1475万5322円（-508530 -3.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
