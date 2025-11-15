¿·³ã ºÆ·ú¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤ÏOB¤Î¸µGKÌîÂô»á¡¡ÍèÇ¯2·î¤«¤é¿·¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤
¡¡´û¤ËÍèµ¨¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·³ã¤Ï14Æü¡¢ÃæÌî¹¬É×¼ÒÄ¹¡Ê70¡Ë¤¬ÍèÇ¯1·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÇ¤¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËGK¤È¤·¤Æ¿·³ã¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÌîÂôÍÎÊå±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¡Ê46¡Ë¤¬¸åÇ¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½¢Ç¤¤ÏÆ±2·î1ÆüÉÕ¡£OB¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢¤¯¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ö½é¤Ç¡¢Áá´ü¤ÎJ1Éüµ¢¤Ø¸þ¤±¸µ¼é¸î¿À¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡14Æü¤Ë¿·³ã»ÔÆâ¤Î¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿ÌîÂô»á¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ó¤Ï¿·³ã¤Î¸Ø¤ê¤È¤·¤Æ¤³¤Î³¹¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤½¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¤â¤¦°ìÅÙJ1¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¸½Ìò»þÂå¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤¬ºÇÂç¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£Áª¼ê¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÎ¾Êý¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¡£¡Ö¥¯¥é¥Ö¤¬ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤¬½Ð¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ûÀîÇ½¿Í¶¯²½ËÜÉôÄ¹¡Ê51¡Ë¤ÎÂ³Åê¤òÌÀ¸À¡£´û¤Ë¥¯¥é¥ÖÆâ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤¬·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þÌîÂô¡¡ÍÎÊå¡Ê¤Î¤¶¤ï¡¦¤è¤¦¤¹¤±¡Ë1979Ç¯11·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Î46ºÐ¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏGK¤È¤·¤ÆÀ¶¿å¡¢¿·³ã¡¢¾ÅÆî¤Ê¤É¤ÇJ1¥ê¡¼¥°ÄÌ»»75»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¿·³ã¤Ï00Ç¯¤«¤é08Ç¯¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¾ÅÆî¤ä¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ò·Ð¤Æ19Ç¯¤ËÉüµ¢¡£Æ±Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢20Ç¯¤«¤é¥¯¥é¥Ö±Ä¶ÈÉô¡£23Ç¯¤«¤é±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¤Ï¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£