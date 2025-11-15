◇女子ゴルフツアー伊藤園レディース第1日（2025年11月14日 千葉県 グレートアイランドC＝6769ヤード、パー72）

メルセデスランク2位で逆転での年間女王も視野に入る神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）が7バーディー、ボギーなしの65をマークし、木村彩子（30＝コンフェックス）と並んで首位発進した。今大会で優勝すれば無条件で初の年間女王が決まるMR1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は69で28位。MR3位の河本結（27＝RICOH）は68で回り14位で発進した。

無欲の神谷そらが首位発進を決めた。嫌でも逆転での年間女王へ期待が膨らんでくる。この大会は過去2回出場で49位と41位。「苦手」と話すグレートアイランドCを攻略し「先週の嫌なイメージを消し切れず不安がある中でスタートしたけど、いいプレーができた」と胸を張った。

8月下旬以降、9試合でトップ10入りするなど安定感は抜群。ただ前週は寒さで体の動きが悪く42位、今週も気持ちの悪さを抱えていたが、1、2番で2メートルを沈めて連続バーディーを決めると一気に加速した。

メルセデスランク2位も年間女王の座には「興味ない。自分が良くても他の人が上に行けばそれはそれ」と言う。関心があるのはスタッツ。開幕前にパーオン率70％以上、1ラウンドの平均パット数30未満を目標に掲げ、現時点で両項目ともクリアしている。

勝てば、メルセデスランク1位の佐久間との差を縮めて初戴冠が見えてくる。それでも「自分のベストを尽くしたい」と2日目以降も目の前の一打に集中する。