ボートレース戸田のG1「開設69周年記念 戸田プリムローズ」は4日目を迎える。注目は12Rだ。

茅原は3日目12Rを5コースから捲り差してシリーズ初勝利。伸びは平凡でも操縦性、回り足は上向いてきた。インから高速ターンで一気に逃げ切る。新開はバシッと調整が合うと舟足はいい。2コースから差して茅原に迫る。平尾のカド戦は常に怖い。質の高いスタートが決まると一発がある。外を止めて先に握って回る篠崎の連下も。

＜1＞茅原悠紀 ターンの方を求めてターン回りは良かった。ただ、伸びは調整してもつきそうにない。スタートは少し届いていない。

＜2＞新開航 合っていない。進んでいなかったし良かった時より足も落ちていた。合えばいい人の次くらいの足にはなります。

＜3＞篠崎仁志 足自体は普通だと思うけど、乗りにくさが直らない。それが全体のロスにつながっている。

＜4＞平尾崇典 そのまま行ったけど2日目の方が良かった。気温が上がって、回転の上がりが落ちていた。

＜5＞桑原悠 足は中堅でいい人とは結構差を感じる。ターンは日替わりだが展示で乗っている感じはマシ。

＜6＞原田幸哉 ターン回りはまあまあだけど、伸びが足りない。他のレース場ならこれでもいいけど、戸田だと伸びが欲しい。