満票で3年連続4度目の受賞

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会（BBWAA）の投票で選出されるナ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。エンゼルス時代にファンの間でお馴染みだった女性も祝福。米からも様々な声が上がった。

3年連続4度目のMVPとなった大谷。ドジャース移籍前、エンゼルス時代の2021、23年にも受賞している。

大谷のエンゼルス時代、幾度となくマイクを向け、ファンの間でも人気だったのが、米カリフォルニア州地元放送局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・ウェスト」のレポーターを務めるエリカ・ウェストンさんだ。

大谷のMVP受賞発表から15分ほど後、ウェストンさんは自身のXに大谷との2ショット写真を投稿して祝福。移籍から2年ほど経つが絆はそのままだ。米ファンからも「MVPだ」「怒ったエンゼルスファンが来るぞ」「エリカ、おめでとう」などの声が寄せられた。

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打、102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。

3年連続のMVPは2001〜2004年のバリー・ボンズ以来2人目で、4度受賞はボンズの7度に次ぐ歴代単独2位となった。



