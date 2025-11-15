総務省の職員や警察官をかたる者からの電話により、静岡市の60代の男性が約7200万円をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。

被害に遭ったのは、静岡市清水区に住む60代の無職の男性です。

警察によりますと、10月中旬、男性の家の固定電話に総務省職員を騙った何者かから「あなたの名義の口座が悪用されているので被害届をだすか」などと連絡がありました。

その後、ショートメッセージのアプリを通して、警察官や検察官を騙った何者かが「容疑者としてあなたの名前が挙がっている」「逮捕案件だ」「お金の動きを追跡したい」「持っているお金を仮想通貨に換えて送金してほしい」などと連絡や指示を出しました。

男性は暗号資産のアプリを通して、2週間ぐらいの間、複数回に渡って現金で約7200万円相当を送金し、だまし取られたということです。

男性には「お金は返金する」と連絡がありましたが、約束の日の前日に連絡が取れなくなったため、男性は警察に相談しました。

警察は「警察から捜査対象になっていると言われた場合は詐欺を疑い、いったん電話を切ってご自身で最寄りの警察署の電話番号を調べるなどして相談してください」、「電話で口座情報を聞かれた場合は詐欺を疑い、絶対に教えない」と注意を呼び掛けています。