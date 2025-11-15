Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎの川島如恵留が１４日、東京グローブ座で開幕した主演舞台「すべての幸運を手にした男」（１２月２日まで）の取材会に出席した。

世界的劇作家アーサー・ミラーによる戯曲。アメリカ中西部の町を舞台に、小さな自動車整備工場を営む主人公デイヴィッド・ビーブス（川島）に、次々と思いがけない幸運が訪れる。

川島は、開幕を迎え「とてもとても楽しみです！マイクを使わずに生の声をお届けする作品となっております。最後まで（声を）絞り出して頑張りたい」と全力投球を誓った。

本作が舞台初単独主演。「昨日までは今日のこの瞬間が緊張の渦に巻き込まれているんじゃないかと思ったんですけど、緊張の“き”の字もない。すごく楽しみでわくわくしています。すごくたくさん準備してきたので何にも怖がることない」と自信満々。本作のタイトルにちなみ、「この作品で初めて単独主演ができ、すごく幸運を感じています」と声を弾ませた。

川島の座長ぶりについて、共演陣は「すごくポジティブだよね」と称賛。川島は「確かに、ポジティブかもしれませんね。それも、全部を受け止めて形にして成長していこうという“Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ魂”から来るものだと思う。それをこのカンパニーにもお渡しできたらなと思います」と意気込んだ。

演出を務めるリンゼイ・ポズナー氏は「本当に如恵留さんとのコラボレーションは楽しいもので、こちらの細かいディテールまでくみとって、応えてくれた。完璧を求めて稽古する様には感心しました。彼が成長をして、役をつかむ姿を見るのも楽しかった」と太鼓判を押した。