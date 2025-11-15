NY株式14日（NY時間13:11）（日本時間03:11）
ダウ平均　　　47245.32（-211.90　-0.45%）
ナスダック　　　22950.14（+79.78　+0.35%）
CME日経平均先物　50660（大証終比：+330　+0.65%）

欧州株式14日終値
英FT100　 9698.37（-109.31　-1.11%）
独DAX　 23876.55（-165.07　-0.69%）
仏CAC40　 8170.09（-62.40　-0.76%）

米国債利回り
2年債　 　3.604（+0.013）
10年債　 　4.139（+0.019）
30年債　 　4.740（+0.028）
期待インフレ率　 　2.300（0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.720（+0.032）
英　国　　4.574（+0.137）
カナダ　　3.212（+0.028）
豪　州　　4.439（+0.018）
日　本　　1.704（+0.016）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.22（+1.53　+2.61%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4099.40（-95.10　-2.27%）

ビットコイン（ドル）
95935.56（-2821.25　-2.86%）
（円建・参考値）
1483万4516円（-436250　-2.86%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ