ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２１１ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式14日（NY時間13:11）（日本時間03:11）
ダウ平均 47245.32（-211.90 -0.45%）
ナスダック 22950.14（+79.78 +0.35%）
CME日経平均先物 50660（大証終比：+330 +0.65%）
欧州株式14日終値
英FT100 9698.37（-109.31 -1.11%）
独DAX 23876.55（-165.07 -0.69%）
仏CAC40 8170.09（-62.40 -0.76%）
米国債利回り
2年債 3.604（+0.013）
10年債 4.139（+0.019）
30年債 4.740（+0.028）
期待インフレ率 2.300（0.000）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.720（+0.032）
英 国 4.574（+0.137）
カナダ 3.212（+0.028）
豪 州 4.439（+0.018）
日 本 1.704（+0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.22（+1.53 +2.61%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4099.40（-95.10 -2.27%）
ビットコイン（ドル）
95935.56（-2821.25 -2.86%）
（円建・参考値）
1483万4516円（-436250 -2.86%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
