¡Ö¤½¤ì¤ÏWÇÕ¤Ç¤Î°ìÈ¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¥¥ã¥×¥Æ¥óÏ¢È¯&Ï¢¾¡¤ÎÆîÌîÂó¼Â¡¢ÆÀÅÀÎòÂå8°Ì¥¿¥¤¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ä
[11.14 ¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 2-0 ¥¬¡¼¥Ê ËÅÄ¥¹]
¡¡º¸ÏÓ¤Î¥¢¡¼¥à¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ì·â¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â(¥â¥Ê¥³)¤ÏÁ°È¾16Ê¬¡¢MFº´Ìî³¤½®¤«¤é¤Î²£¥Ñ¥¹¤ò¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¼õ¤±¤ë¤È¡¢ÎäÀÅ¤ËGK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤¹±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ÇÀèÀ©ÅÀ¡£ÌÚÂ¼ÏÂ»Ê»á¤ËÊÂ¤ó¤ÇÎòÂå8°Ì¥¿¥¤¤ÎÄÌ»»26ÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Æ±¤¸¤¯¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤¿10·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï(¢þ3-2)¤ËÂ³¤¤¤Æ2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÎÇ÷ÎÏ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢1¥È¥Ã¥×¤òÃ´¤¦FW¾åÅÄåºÀ¤¤È¤ÎÏ¢·¸¤âÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡£ÆîÌî¤¬¥·¥å¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë´Ö¡¢¾åÅÄ¤ÏÆîÌî¤ÎÆ°¤¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÓù¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡£¡Ö³¤½®¤¬¤¤¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤¤¤¤¥Ñ¥¹¤ò¤¯¤ì¤Æ¡¢åºÀ¤¤¬¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤È¤Ï·è¤á¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×(ÆîÌî)¡£ºòÇ¯6·î¤Î3¥Ð¥Ã¥¯Æ³Æþ°Ê¹ß¡¢Æ±»þÀèÈ¯¤Ï¤³¤ì¤Ç9»î¹çÌÜ¡£¥¨¡¼¥¹¤Ë³è¤«¤µ¤ì¡¢¥¨¡¼¥¹¤ò³è¤«¤¹½ÏÎý¤ÎÏ¢·¸¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎMF±óÆ£¹Ò¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿10·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ç½é¤á¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Ç2»î¹çÏ¢È¯¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÏÈ¿·â¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë1ÅÀÌÜ¡¢¥¬¡¼¥ÊÀï¤ÏÀèÀ©¤Î1ÅÀÌÜ¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â°ìºÝÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥´¡¼¥ë¤ÇÏ¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤«¤Ê¤È¡£´¬¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤½¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¯»×¤¦¡×¡£¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤Ç¤â¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉ÷³Ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆîÌî¼«¿È¤Ï¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¥ã¥Ã¥×¿ô¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ç·Ð¸³¤¬Â¿¤¤Áª¼ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÂ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸¬µõ¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÂåÉ½¥¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¼«ÂÎ¤¬ÆîÌî¼«¿È¤Î³èÌö¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Î70»î¹ç26¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö³Î¤«¤Ë¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤ÏÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¦¤·¡¢¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ëµ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤ÎÂåÍý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥²¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â±óÆ£¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌòÌÜ¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÆîÌî¤¬¼«¿È¤Ë²Ý¤¹¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âç»ö¤ÊÂç²ñ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤À¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÎòÂå8°Ì¥¿¥¤¤ÎÄÌ»»26ÅÀÌÜ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ËÏÃÂê¤¬µÚ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¿ô¤è¤ê¤Ï½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÀÚ¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¡£¡Ö¤½¤ì¤ÏWÇÕ¤Ç¤Î°ìÈ¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤Î»þ¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¡£3Ç¯Á°¤Ë¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁö¤êÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÃÝÆâÃ£Ìé)