マイボイスコムは、11回目となる「冷凍食品の利用」に関するインターネット調査を10月1日〜7日に実施した（調査対象：マイボイスコムのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）、調査時期：10月1日〜10月7日、回答者数：1万1204名）。冷凍食品の利用状況や意向などについて聞いている。

冷凍食品の利用者は85.0％、週に2〜3回利用している人が22.3％でボリュームゾーンとなっている。週1回以上利用している人は5割強、冷凍食品利用者に限ると6割強だった。

冷凍食品利用者に、直近1年間に利用した冷凍食品や常備してある冷凍食品を聞いた。利用した冷凍食品は（複数回答）、「麺類」「中華系の軽食・おかず」「米飯類」が各50％台、「あげもの類」「野菜類」が各4割弱となっている。女性では「野菜類」が5割強と高く、男女差が大きくなっている。その他、「果物類、カットフルーツ」「水産素材」「精肉素材」など素材の冷凍食品も女性で比率が高くなっていた。

常備してある冷凍食品は（複数回答）、「麺類」が41.1％、「米飯類」「中華系の軽食・おかず」が各3割強、「野菜類」「あげもの類」が各20％台だった。「野菜類」は女性40〜70代で4割前後、「お弁当用」は女性40〜50代で高くなっている。

冷凍食品を利用する場面は（複数回答）、「夕食」が利用者の63.9％、「昼食」が51.4％、「食事を簡単に済ませたい」「料理を作るのが面倒」「すぐ食べたい」が各20％台だった。女性で比率が高い項目が多く、「お弁当」「料理を作るのが面倒」は女性30〜50代、「食事を簡単に済ませたい」は女性30〜40代で高くなっている。「ふだんの食事のメニューとして」「おかずの品数を増やしたい」も男女差が大きくなっている。

冷凍食品を利用する理由は（複数回答）、「保存がきく」が利用者の55.4％、「すぐにできあがる」「手順が簡単」が各5割弱、「調理や後片付けの手間が省ける」「少量必要なときに便利」が各30％台だった。「少量必要なときに便利」「保存がきく」や、素材の冷凍食品は「必要な分だけ使えて無駄がない」「下ごしらえが不要」は男女差が大きくなっている。「おいしい」は若年層、「少量必要なときに便利」「保存がきく」「必要な分だけ使えて無駄がない」は高年代層で比率が高くなっている。

今後、冷凍食品を積極的に利用したいと回答した人は、「できるだけ幅広く、積極的に利用したい」「便利な部分は積極的に利用したい」を合わせて5割強だった。女性は6割強と男性（5割弱）に比べて高く、特に女性30〜50代で顕著となっている。また、冷凍食品を週2〜3回以上利用している層でも8〜9割と高くなっている。