こ、これ全部110円だとぉぉッ！？【セリア】秋冬っぽ可愛い♡「プチプラポーチ」

いよいよ寒さが本格化。あたたかみのある小物を取り入れて、気分を上げたいところです。おしゃれなアイテムをリサーチしたところ【セリア】で高見えするポーチを発見！ プチプラながら季節感のある素材を使用しており、大人女性が持ち歩きやすいデザインも魅力。店舗で見つけたら、即カゴIN推奨です。

ピンクのもこもこが可愛いミニ巾着ポーチ

【セリア】「巾着 コーデュロイ」\110（税込）

手のひらサイズが愛らしい巾着ポーチ。あたたかみを感じるコーデュロイ素材が冬にぴったり。優しいピンクが華やかで、バッグにそっとしのばせておくと癒されそう。大きさは約12cm × 10cmとミニサイズ。ヘアアクセサリーやリップなど、小物の整理に一役買ってくれるはず。

モノトーンのリボンにときめくマチ付きポーチ

【セリア】「ポーチ マチ付き コーデュロイ リボン柄」\110（税込）

秋冬らしいコーデュロイ素材にリボン柄が配された上品なデザインのポーチ。ベージュとブラックのカラーリングで、大人世代も使いやすいです。大きさは約11.5cm × 8.5cmとコンパクトなサイズ感。マチは約3cmあるので、見た目以上に物が入りそうです。

上品なツイード調の巾着ポーチ

【セリア】「巾着 ツイード」\110（税込）

ブルーを基調としたツイード調素材が上品な巾着ポーチ。光沢のある糸を混ぜているほか、サテンのリボンもエレガントで高見えしそう。@ftn_picsレポーターとも* さんが言うように「プレゼントのラッピング袋として使用」するのも素敵。大きさは約12cm × 12cmです。

コンパクトなエレガントポーチ

【セリア】「ポーチ フラット ツイード」\110（税込）

秋冬らしいツイード調のポーチ。モノトーン配色の中にキラリと光るゴールドカラーの糸が上品です。フラットタイプなのでバッグの中でかさばりにくく、約10.5cm × 14.5cmで小さめのバッグにも入りそうです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu