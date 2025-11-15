【一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～】 11月15日～順次発売 価格：1回780円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～」を11月15日より順次発売する。価格は1回780円。ファミリーマート、カービィカフェ、カービィカフェ ザ・ストア、カービィカフェ PETIT、KIRBY'S PUPUPU MARKET、一番くじONLINEなどで販売される。

2018年4月に発売された音楽がテーマの「一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～」が復刻版として登場。ヘッドフォン姿の大きなカービィのぬいぐるみをはじめ、「GREEN GREENS」が流れる目覚まし時計や実用的なヘッドフォン、懐かしいドット絵柄がデザインされた食器やタオルなど、一番くじでしか手に入らない、カービィのアイテムが多数用意されている。最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、モノクロカラーのカービィのぬいぐるみ「ゴキゲンなカービィぬいぐるみ モノクロver．」が用意されている。

なお、2018年4月発売の「一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～」から、B賞の「GREEN GREENSな目覚まし時計」はBGMのアレンジ、時刻表示が12時間表記から24時間表記に変更。またE賞の「ロックなグラス」はグラスの型及び、印刷方法が変更されている。

「一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～」イメージ

景品ラインナップ

A賞「ゴキゲンなカービィぬいぐるみ」

・全1種

・サイズ：約24cm

B賞「GREEN GREENSな目覚まし時計」

・全1種

・サイズ：約18cm

C賞「プププなヘッドフォン」

・全1種

・サイズ：約18cm

D賞「ポップな小皿」

・全4種（選べない）

・サイズ：約9.5～11cm

E賞「ロックなグラス」

・全5種（選べる）

・サイズ：約8cm

D賞「ポップな小皿」・E賞「ロックなグラス」 イメージ

F賞「クラシックなタオル」

・全6種（選べる）

・サイズ：約25cm

ラストワン賞「ゴキゲンなカービィぬいぐるみ モノクロver．」

サイズ：約24cm

「一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～ ダブルチャンスキャンペーン」開催

キャンペーン期間：発売日～2026年2月末日

「A賞 ゴキゲンなカービィぬいぐるみ」と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。当選数は30個。

【ダブルチャンスキャンペーンについて】

※挑戦時点で当選上限に達している場合がある。

※当選数は店頭とオンライン販売の合算となる。

※「A賞 ゴキゲンなカービィぬいぐるみ」と同一の賞品となる。

※当選は1人につき1回まで。

※期間は延長される場合がある。

※2018年4月20日に発売した商品のダブルチャンスキャンペーンの権利は本期間のダブルチャンスキャンペーンには使用できない。

※一部商品において、2018年04月発売「一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～」から、仕様が多少変更になっております。

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.