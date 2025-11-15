「一番くじ 星のカービィ プププリミックス」が本日11月15日から順次発売
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～」を11月15日より順次発売する。価格は1回780円。ファミリーマート、カービィカフェ、カービィカフェ ザ・ストア、カービィカフェ PETIT、KIRBY'S PUPUPU MARKET、一番くじONLINEなどで販売される。
2018年4月に発売された音楽がテーマの「一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～」が復刻版として登場。ヘッドフォン姿の大きなカービィのぬいぐるみをはじめ、「GREEN GREENS」が流れる目覚まし時計や実用的なヘッドフォン、懐かしいドット絵柄がデザインされた食器やタオルなど、一番くじでしか手に入らない、カービィのアイテムが多数用意されている。最後の1個を引くともらえるラストワン賞には、モノクロカラーのカービィのぬいぐるみ「ゴキゲンなカービィぬいぐるみ モノクロver．」が用意されている。
なお、2018年4月発売の「一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～」から、B賞の「GREEN GREENSな目覚まし時計」はBGMのアレンジ、時刻表示が12時間表記から24時間表記に変更。またE賞の「ロックなグラス」はグラスの型及び、印刷方法が変更されている。
「一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～」イメージ
景品ラインナップ
A賞「ゴキゲンなカービィぬいぐるみ」
・全1種
・サイズ：約24cm
B賞「GREEN GREENSな目覚まし時計」
・全1種
・サイズ：約18cm
C賞「プププなヘッドフォン」
・全1種
・サイズ：約18cm
D賞「ポップな小皿」
・全4種（選べない）
・サイズ：約9.5～11cm
E賞「ロックなグラス」
・全5種（選べる）
・サイズ：約8cm
D賞「ポップな小皿」・E賞「ロックなグラス」 イメージ
F賞「クラシックなタオル」
・全6種（選べる）
・サイズ：約25cm
ラストワン賞「ゴキゲンなカービィぬいぐるみ モノクロver．」
サイズ：約24cm
「一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～ ダブルチャンスキャンペーン」開催
キャンペーン期間：発売日～2026年2月末日
「A賞 ゴキゲンなカービィぬいぐるみ」と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。当選数は30個。
【ダブルチャンスキャンペーンについて】
※挑戦時点で当選上限に達している場合がある。
※当選数は店頭とオンライン販売の合算となる。
※「A賞 ゴキゲンなカービィぬいぐるみ」と同一の賞品となる。
※当選は1人につき1回まで。
※期間は延長される場合がある。
※2018年4月20日に発売した商品のダブルチャンスキャンペーンの権利は本期間のダブルチャンスキャンペーンには使用できない。
⭐発売決定⭐- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) October 15, 2025
(﹙˓ ♪ ˒﹚)
一番くじ 星のカービィ
～プププリミックス～
📅2025年11月15日(土)より順次発売予定
2018年4月に発売されたくじが復刻版として登場！
音楽テーマならではのノリノリなデザインは必見です♪
商品詳細👇https://t.co/4D1Yx40wcU#星のカービィ #kirby #一番くじ pic.twitter.com/xDxS9AjstL
※一部商品において、2018年04月発売「一番くじ 星のカービィ ～プププリミックス～」から、仕様が多少変更になっております。
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.