きょうのユーロドルは１．１６ドル台での上下動が続いている。ＮＹ時間の朝方は前日からのリスク回避の雰囲気が継続していたが、米株式市場もＩＴ・ハイテク株中心に次第に買い戻され、ネガティブな雰囲気は一服してきている。ただ、ユーロドルは方向感のない値動きに終始。



ストラテジストは、ユーロは最近の上昇後、対ドルでこれ以上上値を伸ばす余地は限られていると指摘している。ユーロドルはすでに割安修正のギャップを完全に埋めており、短期的な上昇余地は米経済指標が弱い内容にならない限り限定的と見ているという。



今週の上昇は、米政府閉鎖によって遅れていた経済指標が弱い内容になるとの見方から、ＦＲＢの利下げ観測が強まりドルが下落したことが主因。ただ、ＦＯＭＣ委員の発言は１２月の追加利下げに慎重な内容が多く、短期金融市場でも５０％未満に確率が低下している。



EUR/USD 1.1613 EUR/JPY 179.70 EUR/GBP 0.8828



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

