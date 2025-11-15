NY株式14日（NY時間12:15）（日本時間02:15）
ダウ平均　　　47337.97（-119.25　-0.25%）
ナスダック　　　23065.06（+194.70　+0.85%）
CME日経平均先物　50740（大証終比：+410　+0.81%）

欧州株式14日終値
英FT100　 9698.37（-109.31　-1.11%）
独DAX　 23876.55（-165.07　-0.69%）
仏CAC40　 8170.09（-62.40　-0.76%）

米国債利回り
2年債　 　3.608（+0.017）
10年債　 　4.139（+0.019）
30年債　 　4.741（+0.029）
期待インフレ率　 　2.299（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.720（+0.032）
英　国　　4.574（+0.137）
カナダ　　3.214（+0.030）
豪　州　　4.439（+0.018）
日　本　　1.704（+0.016）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.06（+1.37　+2.33%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4110.70（-83.80　-2.00%）

ビットコイン（ドル）
96934.75（-1822.06　-1.84%）
（円建・参考値）
1499万8714円（-281927　-1.84%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ