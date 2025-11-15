ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１１９ドル安 ナスダックはプラス圏での推移
NY株式14日（NY時間12:15）（日本時間02:15）
ダウ平均 47337.97（-119.25 -0.25%）
ナスダック 23065.06（+194.70 +0.85%）
CME日経平均先物 50740（大証終比：+410 +0.81%）
欧州株式14日終値
英FT100 9698.37（-109.31 -1.11%）
独DAX 23876.55（-165.07 -0.69%）
仏CAC40 8170.09（-62.40 -0.76%）
米国債利回り
2年債 3.608（+0.017）
10年債 4.139（+0.019）
30年債 4.741（+0.029）
期待インフレ率 2.299（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.720（+0.032）
英 国 4.574（+0.137）
カナダ 3.214（+0.030）
豪 州 4.439（+0.018）
日 本 1.704（+0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.06（+1.37 +2.33%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4110.70（-83.80 -2.00%）
ビットコイン（ドル）
96934.75（-1822.06 -1.84%）
（円建・参考値）
1499万8714円（-281927 -1.84%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
