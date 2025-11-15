「そこに彼がいると信じて動いた」上田綺世が手応え深める関係性
[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]
ブラジルから歴史的初勝利を挙げる決勝点など10月シリーズは2戦連発を記録した日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)だったが、期待された3試合連続ゴールとはならなかった。
後半4分、右サイドのMF堂安律からパスを受け、ペナルティーエリア手前から右足で狙ったが、ゴール上へ。同27分にもMF佐野海舟の縦パスから右足ミドルを打ったが、やはり枠を捉えられなかった。
「シュートがひどかった。浮いたのは話にならないし、しっかり抑えて、枠を捉えないといけない。力不足というか、今日は良くなかった」。無得点のまま後半31分にベンチへ下がり、エースとして悔しさを隠さなかったが、得点以外の部分ではさすがの存在感を見せた。
前半16分の先制点のシーンでは、敵陣でのボール奪取からMF佐野海舟が右サイドをドリブルで駆け上がると、上田がニアサイドへ走り込み、相手DFのマークを引き付けてMF南野拓実がフリーになった。
「そこの距離感は分かってきているし、そこに彼(南野)がいると信じて動いた」という好プレーだったが、この場面以外にも上田と南野が相手ゴール前で絶妙な距離感から好連係を見せるシーンが多く、「そこの連係は僕の感覚的に良かった」と、南野との関係性も成熟度が高まっていることを印象付けた。
後半にはMF堂安律が追加点を決め、W杯出場国であるガーナに2-0の完封勝利。「タレントはそろっている。僕も2本シュートを打って、決めたかったけど、それでも勝っているのが日本代表の良いところだと思う」。エースとして無得点を反省しながらも、チームとしての成長には確かな手応えを感じていた。
(取材・文 西山紘平)
