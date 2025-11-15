◇米女子ゴルフ アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン第1日（2025年11月13日 フロリダ州ベレア・ペリカンGC＝パー70））

第1ラウンドが13日に行われ、今大会に来季のシード権獲得を懸ける渋野日向子（27＝サントリー）は71で回り、54位発進となった。同組で回ったトランプ米大統領の孫娘で主催者推薦枠出場のアマチュア、カイ・トランプ（18＝米国）は83で最下位の108位。西郷真央（24＝島津製作所）が日本勢トップの4位と好発進した。ユ・ヘラン（韓国）が首位に立った。

渋野が“緊張”の初日を終えた。年間ポイント104位で今週、100位以内に浮上しなければ12月の最終予選会行きとなる厳しい状況。さらに予選はトランプ米大統領の孫、カイと同組でタイガー・ウッズと交際中の母バネッサさんや10人近いSPも目を光らせる異様な雰囲気。さすがの渋野も「一生に一度あるかないか…。なんなら自分も緊張した」という。ショットの精度を欠いた初日は54位発進。15日が27歳の誕生日で今後の巻き返しを狙う。カイ・トランプの印象については「めちゃくちゃ良い子。一打一打丁寧で自分の小さい頃を思い出す感じ。新鮮だった」と笑顔で振り返った。