「一緒にいても楽しくない…」男性が密かに感じている“退屈な女性”の共通点
気になる彼との距離がなかなか縮まらない、会話が盛り上がらない…そんな悩みを抱えていませんか？もしかしたら、知らず知らずのうちに“退屈な女性”という印象を与えているかもしれません。そこで今回は、男性にそう感じさせてしまう女性の共通点を紹介します。
自分の話を聞いてくれない
男性が「この子、退屈だな」と感じるのは、自分の話を真剣に聞いてもらえていないとき。スマホをいじりながら相槌を打ったり、「ふーん」「そうなんだ」といった薄いリアクションばかりでは、男性は話す気を失ってしまいます。
空気を読まずに自分の話をしてしまう
タイミングを読まずに自分の話ばかりしてしまうのも要注意。男性が仕事で疲れているときに長々と愚痴を話したり、真剣な話をしているときに全然関係ない話題に変えてしまったり…。男性は女性以上に「今、このタイミングでその話？」と感じやすいところがあります。
キャラを作りすぎている
「良く思われたい」という気持ちが強すぎて、本来の自分とは違う完璧なキャラを演じていませんか？当たり障りのない返事ばかりしたり、自分の意見を全く言わなかったりすると、男性は「何を考えているか分からない」と感じてしまいます。時には失敗談を話したり、素直な感情を表現したりすることで、親しみやすさと人間らしさを演出することも大事です。
男性とのコミュニケーションで大切なのは、相手を思いやる気持ちと自分らしさのバランス。ぜひ今回紹介した共通点に当てはまるかもと感じるなら、ぜひ改善していきましょうね。
