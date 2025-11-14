「本命は私？」そう信じたいあなたへ。二股男が見せる３つのサイン
彼の優しさに惹かれていたのに、なぜか心が落ち着かない。そんなとき、もしかしたらその違和感は“二股のサイン”かもしれません。そこで今回は、二股をかける男性が無意識にする３つの行動を紹介します。
急に「連絡の波」が激しくなる
二股男は、同時進行の相手ができると時間の配分にムラが出ます。数日既読スルーの後に、急に優しいメッセージを送ってくるような、“波のある連絡”は、その間は別の誰かと過ごしていた証拠かも。言い訳が「仕事が忙しかった」「体調が悪かった」ばかりなら要注意です。
会う予定を“ギリギリまで決めない”
デートの日程をなかなか確定しない、予定を直前で変える。これも二股男にありがちな行動です。彼は常に「どっちの女性と会うか」を天秤にかけているため、スケジュールを曖昧にしがち。あなたが「いつ会えるの？」と聞いても、「また連絡するね」とはぐらかすことがないか、観察しましょう。
会話の話題に“他の女性の影”を感じる
会話の中で「この前、友達と…」という話がやけに多く、しかも話の流れから“その友達が女性”にしか思えないことありませんか？そんな風に悪気なく“別の女性の影”を出してしまうのは、二股男の典型的な行動です。そのうち、あなたとのエピソードか、他の女性とのエピソードか話がごちゃ混ぜになる場面も出てくるでしょう。
二股男は基本的に女性に優しく、誠実そうに振る舞うからこそ、最初から悪人のように見えないのが厄介なところ。でも、“違和感”はあなたの直感からの警告。もし違和感を覚えたら、男性の言動に矛盾がないか、冷静に確認してくださいね。
