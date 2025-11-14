１つでも当てはまると嫌われちゃう?! 男性が嫌がる「女性の行動」
気になる男性ができても全然恋愛関係に発展しないケースが続いているなら、無意識の内に男性が嫌がる行動をしているのかも。
そこで今回は、どんな行動が男性に嫌がられてしまうのかを紹介します。
口の悪さ＆乱暴な言葉遣い
ほとんどの男性は当然ですが口の悪い女性を好みません。
なので男性に嫌われたくない方は、日頃から言葉遣いが乱暴にならないように注意しましょう。
また、男性は悪口や愚痴の多い女性とは必要以上に関わり合いになろうとしないので、その点も注意すべきです。
してもらって当然という態度
してもらって当然という態度の女性は、当然ながら男性から好かれません。
大抵の男性は奢ろうとはしてくれますが、好印象を与えるには自分も支払う意思があることを言動で示すべきでしょう。
長文のメッセージを送る
好きな男性に対して、想いや愛情が募るあまり、長文のメッセージを送ってしまう女性は少なくありません。
しかし、多くの男性は残念ながらメールやLINEの長文のメッセージを読むのを面倒くさがる傾向が…。
そのため、読むことや返信を後回しにしますし、最悪の場合は返信を忘れられてしまう可能性もあるでしょう。
もし今回紹介した行動について身に覚えがあるなら、ぜひ無意識のうちに男性にしてしまわないように注意していきましょうね。
