【北京＝東慶一郎】中国外務省は１４日夜、中国人に対して日本への渡航を当面の間、自粛するよう注意喚起した。

台湾有事と存立危機事態を巡る高市首相の国会答弁を受け、「中日の人的交流の雰囲気が深刻に悪化し、在日中国人の身体と生命に重大なリスクが生じている」と主張している。

注意喚起は中国外務省のＳＮＳ「微信（ウィーチャット）」公式アカウントに掲載され、「今年に入って日本の治安が不安定で、中国人を狙った犯罪が多発している」などとも主張した。

高市首相は７日の衆院予算委員会で、中国が台湾を海上封鎖した場合、「武力行使を伴うものであれば、存立危機事態になり得る」と答弁した。その後、「最悪のケースを想定して答弁した」と説明している。

高市首相の発言を受け、中国の薛剣（シュエジエン）駐大阪総領事は「その汚い首は一瞬の躊躇（ちゅうちょ）もなく斬ってやるしかない」などとＸ（旧ツイッター）に投稿。中国外務省報道官は１３日の記者会見で「日本が台湾海峡情勢に武力介入すれば侵略行為となる。中国側は必ず正面から痛撃を食らわす」と述べるなど、中国側は首相の国会答弁の撤回を求めている。

中国の官製メディアも連日、高市首相の発言を大きく取り上げており、今回の注意喚起も含め、日本の世論に揺さぶりをかける狙いがあるとみられる。

一方、茂木外相は１４日の記者会見で、首相答弁について、「どういう場合に存立危機事態が認定されるかについては安全保障関連法の審議でも、またその後にもしっかり説明している。（日本政府の）考え方は変わっていない」と述べたうえ、「何ら国際法に反するものでもなく、撤回する必要はない」と強調した。