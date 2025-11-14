

「デルモンテ ピュレフルーツ まるしぼりオレンジ＆ポンカンミックス」

キッコーマン食品は、12月1日に、「デルモンテ ピュレフルーツ まるしぼりオレンジ＆ポンカンミックス」を発売する。来年3月末までの期間限定で販売する。

今回発売する「ピュレフルーツ まるしぼりオレンジ＆ポンカンミックス」は、皮ごとしぼったオレンジと愛媛県産ポンカン、りんごをブレンドした。オレンジとポンカンのさわやかな甘みとほどよい酸味、つぶつぶとした果肉感を楽しむことができる。

「ピュレフルーツ」シリーズは、果実100％（生果実換算比）（同品には濃縮果実原料を配合し、ストレート換算で100％以上にしている。果実原料以外の原材料は、品質調整の為に使用している）で、1袋で1日不足分の果実（1日の果実摂取目標量200g（厚生労働省「健康日本21（第3次）」から）に対して不足している101.1g（厚生労働省「健康日本21（第3次）」および「令和元年国民健康・栄養調査」から不足分を計算）分以上の果実を1袋に使用している）をとることができるパウチ入りのすりおろし果実。朝食や昼食はもちろん、おやつやデザートなど、好きな時に好きな場所で、気軽に楽しむことができる。

デルモンテはこの「ピュレフルーツ」シリーズで、「持ち運びができて、いつでもどこでも楽しめるフルーツ」という新たなフルーツの楽しみ方を提案する。

昨年3月に首都圏と信越エリアの1都9県限定で新発売した「ピュレフルーツ」シリーズを、今年3月から全国に販売エリアを拡大し、全国展開以降、累計200万袋を突破した。

これからもデルモンテは、「太陽を、おいしさに。」をスローガンに、世界中からよりすぐった野菜・果実からつくる高品質な商品で、健康的な食生活を応援していく。

［小売価格］オープン価格

［発売日］12月1日（月）

キッコーマン食品＝https://www.kikkoman.com/jp/kfp