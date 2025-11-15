　15日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比340円高の5万670円と急伸。日経平均株価の現物終値5万376.53円に対しては293.47円高。出来高は1万4163枚となっている。

　TOPIX先物期近は3368ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.19ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50670　　　　　+340　　　 14163
日経225mini 　　　　　　 50670　　　　　+340　　　294429
TOPIX先物 　　　　　　　　3368　　　　 +14.5　　　 14446
JPX日経400先物　　　　　 30370　　　　　+165　　　　 819
グロース指数先物　　　　　 707　　　　　　+3　　　　1168
東証REIT指数先物　　売買不成立

