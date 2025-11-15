日経225先物：15日2時＝340円高、5万670円
15日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比340円高の5万670円と急伸。日経平均株価の現物終値5万376.53円に対しては293.47円高。出来高は1万4163枚となっている。
TOPIX先物期近は3368ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.19ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50670 +340 14163
日経225mini 50670 +340 294429
TOPIX先物 3368 +14.5 14446
JPX日経400先物 30370 +165 819
グロース指数先物 707 +3 1168
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース