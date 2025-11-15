米大リーグ機構（ＭＬＢ）主催の「オールＭＬＢアワード」が１３日（日本時間１４日）にラスベガスで開催された。両リーグのベストメンバーを決める「オールＭＬＢチーム」が発表され、ドジャースからは山本由伸投手（２７）が先発投手部門で、指名打者部門の大谷とともにファーストチームに選出された。複数の日本選手が同チーム入りするのは史上初となった。

１９年に創設された「オールＭＬＢチーム」はメディアや元選手、ファンの投票により、先発投手５人、救援投手２人、野手９人を決定。得票数によってファーストチームとセカンドチームに分けられる。

メジャー２年目の山本は今季、初めて開幕投手を務めてチームで唯一、ローテを守り、３０試合で１２勝８敗、ナ・リーグ２位の防御率２・４９。ポストシーズンではワールドシリーズ最終第７戦の“中０日”登板など、超人的パフォーマンスで５勝１敗、防御率１・４５を記録。球団初の連覇に貢献し、自身はワールドシリーズＭＶＰを獲得した。

また、大谷のＭＶＰ獲得には、自身のインスタグラムで「４度目」「ＳＵＧＯＩ」と書き込み、平伏する絵文字を添えた。