オリックスが来季の新外国人として、前レイズのボブ・シーモア内野手（２７）を本格調査していることが１４日、分かった。３年ぶりの優勝を目指し、一発長打を秘めた大砲が不可欠と判断。今季３Ａで３０本塁打のシーモアを最上位にリストアップしているもようだ。

シーモアは今年８月にメジャーデビューを果たし、２６試合で打率２割５厘、１本塁打、５打点。１２日（日本時間１３日）には、レイズが自由契約になったことを発表していた。一塁手で、昨季も３Ａで１９本塁打。２７歳と若く、圧倒的なパワーは米球界でも注目されていた。

昨年のリーグ５位から３位に食い込んだ今季は、５０２得点と１００本塁打も同３位だった。外国人ではディアスが２発、オリバレスはノーアーチに終わった。左打者の助っ人で２ケタ本塁打をクリアしたのは、２１年のモヤ（１３本）が最後。シーモアは「ホームラン」に特化した効果的な補強といえる。

打線は西川や森を看板とし、杉本、中川、頓宮ら生え抜きの実績組が健在。太田、紅林も十分に中軸を担える存在だ。ここ数年、年をまたぐことが多かった新外国人の獲得発表。スピーディーな動きで合意を目指す。

◆ボブ・シーモア（Ｂｏｂ Ｓｅｙｍｏｕｒ）１９９８年１０月７日、米国生まれ。２７歳。マウントカーメル高からウェイクフォレスト大に進み、２１年のドラフト１３巡目（全体４０１位）でレイズと契約。２５年８月にメジャーデビューし、通算成績は２６試合で打率２割５厘、１本塁打、５打点、１盗塁。１９０センチ、１１３キロ。右投左打。