¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î£Ç­·¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°Âè£¹Àï¡¡Âè£µ²ó¥¬¥Þ¤ÎÅ´¿Í·èÄêÀï¡×¤¬£±£´Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£

¡¡Âç¾ìÉÒ¡Ê£µ£¸¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï£µ£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¥«¥É¤«¤é£±£Í£²ÈÖº¹¤·¤Ç£³ÈÖ¼êÁè¤¤¤Ë»²Àï¡££²£Í¤Ï£µ¹æÄú¡¦É½·û°ì¡¢£¶¹æÄú¡¦´ßËÜÎ´¤òÎäÀÅ¤Ëº¹¤·ÊÖ¤·¤Æ£³Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£

¡Ö²óÅ¾¤ò¾å¤²¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£Å¸¼¨¥¿¥¤¥à¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Æ»Ãæ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â°­¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¤â²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¾¡Î¨°Ê¾å¤Ï¤¢¤ë¡×¤È£³£°¹æµ¡¤Ë¤â¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡ÅöÃÏ¤ÏÄÌ»»£¶£Ö¤Ç£²£°£±£·Ç¯¤Ë¤Ï£²¥³¡¼¥¹º¹¤·¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢½éÂå­à¥¬¥Þ¤ÎÅ´¿Í­á¤ò½±Ì¾¡£¡Ö¹¥¤­¤Ê¿åÌÌ¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì°ÊÍè¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾å¼ê¤Ê¿Í¤Ð¤«¤ê¤À¤·¡¢½àÍ¥¤òÌÜÉ¸¤Ëº£¤ÎÂ­¤ËÇ¼ÆÀ¤»¤º¾åÀÑ¤ß¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È­à¾¢·èÀï­á¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë¤âµ¡ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£