¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º¡ÛÃæÅç¹§Ê¿ ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¾ÞÇ§Äê¸å¤Î½é¿Ø¤Ï¥¤¥óÀï£³Ãå
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î£Çµ¡Ö¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£±£´Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¹§Ê¿¡Ê£´£¶¡áÊ¡°æ¡Ë¤ÏÁ°Àá¤ÎÉÍÌ¾¸Ð£Çµ£·£²¼þÇ¯µÇ°¤ÇÍ¥½Ð¡Ê£´Ãå¡Ë¤·¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¡¼¥µ¡¼¾Þ¤ÎÇ§Äê¥á¥À¥ë¿ô¤ò¥¯¥ê¥¢¡££±£³Æü¤ËÁ´¤Æ¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¡¢»Ë¾å£±£´¿ÍÌÜ¤ÎÆ±¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¾Þ¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¾Þ¤ò¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ç§Äê¸å½é¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿£³ÆüÌÜ£´£Ò¤Ï¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£µ¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤â£³Ãå¡£¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¤¥¿¡¼¥ó¤«¡¢¤¦¤Þ¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡£Â¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½®Â¤Ï¾å¡¹¤À¡£
¡¡¾Þ¶â¥é¥ó¥¯¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¥Ü¡¼¥À¡¼¤è¤ê¾¯¤·¾å¤Î£±£¶°Ì¡Ê£±£´Æü¸½ºß¡Ë¡£¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ì½ï¤À¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥ì¡¼¥¹¡££±¹æÄú¤òÍî¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢£´ÆüÌÜ¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆÀÅÀÎ¨£±£³°Ì¥¿¥¤¤«¤é¤Î¾¡Éé¶î¤±¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡£