【GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R ブリジット】 発売日：未定 価格：未定 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

タイトーのフィギュアブランド「スピリテイル」より発売予定の1/7スケールフィギュア「GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R ブリジット」。こちらは、アークシステムワークスの格闘ゲーム「GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R」に登場するキャラクター「ブリジット」を立体化したものだ。

今回は、公式で描かれていたイラストをモチーフに、そっくりそのままの姿で再現されている。よく見慣れた姿で立体化されており、机の上などに飾っておきたくなるような出来映えだ。ブリジットのファンならば、ぜひとも押さえておきたいアイテムといえるだろう。

キャラクターリストのイラストがフィギュアで登場！

そのプロポーションの良さも相まって、中性的な魅力に溢れたこちらのブリジット。いつものように、頭からシスターのような青いベールを身につけた姿になっており、そこから金色の長い髪が垂れ下がっている。このベール部分はふんわりと浮かんでいるような状態になっており、躍動感のある見た目だ。

小さな顔に、青く大きな瞳でこちらを見つめているような表情が、なんとも可愛らしい。大きく開けた口元や、少し赤らんだ頬などのキャラクターの魅力が十分に詰まった仕上がりになっている。なによりも2次元とは異なり、いろいろな角度から眺めることができるのも嬉しい。

キャラクターの特徴をよく捉えている

ベールの装飾品もしっかり再現されている

ベールを被っているため、横顔はチラリと見える程度だ

ブリジットが身につけている衣装は、体にぴっちりと密着したスタイルだ。その分、おへそ周りのくぼみや体のラインがよく分かるような作りになっている。肩には、ぬいぐるみのロジャーがパンチを繰り出したような姿で寄り添っており、こちらもキュートだ。

胸元には大きな黄色いリボンがつけられている

衣装は体に密着している

頭の後ろにはおなじみの赤いヨーヨーを持っている

腰のあたりには、これまたおなじみの大きな手錠を身につけている。ちなみに元のイラストで描かれていたのは、ジャンプしているような場面だが、今回のフィギュアではそれを支える台座部分がアレンジされており、まるでジオラマのような見た目になっているところも面白い。

ぬいぐるみのロジャーもしっかりと寄り添っている

衣装のシワなど質感の違いがよく出ている

台座はジオラマ風だ

こちらの「GUILTY GEAR XX ΛCORE PLUS R ブリジット」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。現在、発売日や価格など商品の詳細は明らかになっていないが、11月28日から2026年2月9日までの期間で予約が行なわれる予定のため、忘れずにチェックしておこう！

【フォトギャラリー】

(C) ARC SYSTEM WORKS