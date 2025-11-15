メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手が快挙です。3年連続4度目のMVPを満票で受賞しました。MVP受賞を受け、県内のグッズショップも多くの客で賑わいました。

【写真を見る】10万円を超える支払いをする人も 大谷翔平選手MVPフィーバーは静岡県内にも グッズ購入で多くの人が＝静岡市

メジャーリーグは日本時間11月14日、今年の最優秀選手＝MVPを発表し、ナ・リーグは大谷選手が満票で獲得しました。

エンゼルス時代と合わせて3年連続通算4度目のMVPで、バリー・ボンズ氏の最多7度に次いで単独2位です。今シーズンは自己最多のホームラン55本。さらに投手としても復帰し二刀流の活躍を見せ、2年連続のワールドシリーズ制覇に貢献しました。

MVP獲得の熱気は静岡にも。

＜大西晴季記者＞

「JR静岡駅に隣接するパルシェの6階にはメジャーリーグのグッズを販売するショップが期間限定でオープンしています。入口には、大谷翔平選手の等身大パネルも設置されていて、一緒に写真を撮ることができます」

13日からオープンしているミュージアム風のショップ。

ユニフォームやキャップが売られているほか、ドジャースの3選手が実際に使ったバットも展示されています。

MVP獲得の発表後、店では、多くの人が大谷選手のグッズを購入していました。

＜購入した客＞

「パーカーを買いました」「どんなところがすごかった？」「投げるし、打つし、いままでいないと思うんだよね」

こちらのお客さんは、10万円を超える額のグッズを買いました。

＜購入した客＞

「人を超越している、人間を越えている」「10万円の出費は？」「全然。話題の問題ではなくて、欲しいから買ってる」

このショップは11月16日まで営業しています。