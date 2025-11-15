ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は３１３ドル安 ナスダックはプラスに転じる
NY株式14日（NY時間11:03）（日本時間01:03）
ダウ平均 47144.00（-313.22 -0.66%）
ナスダック 22920.41（+50.05 +0.22%）
CME日経平均先物 50570（大証終比：+240 +0.48%）
欧州株式14日GMT16:03
英FT100 9692.30（-115.38 -1.18%）
独DAX 23848.36（-193.26 -0.80%）
仏CAC40 8164.02（-68.47 -0.83%）
米国債利回り
2年債 3.589（-0.002）
10年債 4.117（-0.002）
30年債 4.726（+0.014）
期待インフレ率 2.294（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.709（+0.021）
英 国 4.567（+0.130）
カナダ 3.194（+0.010）
豪 州 4.439（+0.018）
日 本 1.704（+0.016）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.24（+1.55 +2.64%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4095.70（-98.80 -2.36%）
ビットコイン（ドル）
96589.19（-2167.62 -2.19%）
（円建・参考値）
1491万2405円（-334659 -2.19%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
