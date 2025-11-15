NY株式14日（NY時間11:03）（日本時間01:03）
ダウ平均　　　47144.00（-313.22　-0.66%）
ナスダック　　　22920.41（+50.05　+0.22%）
CME日経平均先物　50570（大証終比：+240　+0.48%）

欧州株式14日GMT16:03
英FT100　 9692.30（-115.38　-1.18%）
独DAX　 23848.36（-193.26　-0.80%）
仏CAC40　 8164.02（-68.47　-0.83%）

米国債利回り
2年債　 　3.589（-0.002）
10年債　 　4.117（-0.002）
30年債　 　4.726（+0.014）
期待インフレ率　 　2.294（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.709（+0.021）
英　国　　4.567（+0.130）
カナダ　　3.194（+0.010）
豪　州　　4.439（+0.018）
日　本　　1.704（+0.016）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.24（+1.55　+2.64%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4095.70（-98.80　-2.36%）

ビットコイン（ドル）
96589.19（-2167.62　-2.19%）
（円建・参考値）
1491万2405円（-334659　-2.19%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ